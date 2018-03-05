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Как живет победитель лотереи
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Как живет победитель лотереи 

Рамблер 6 часов назад
В 1998 году обычный рабочий фабрики Рой Гибни (Англия) выиграл в лотерею 7,5 млн фунтов стерлингов. Победитель сразу же приобрел роскошный особняк. Теперь он продает его 1,1 млн фунтов.
1/18  После победы Рой Гибни купил особняк стоимостью 337 тысяч фунтов стерлингов. Но дом ему, видимо, наскучил. Недавно он выставил его на продажу. Купить особняк можно всего за 1,125 млн. фунтов
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2/18  К дому прилагаются лес и озеро для рыбалки
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3/18  В особняке шесть спальных комнат
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4/18  Из спальни открывается шикарный вид на сад
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5/18  В доме есть бассейн, парилка и джакузи
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6/18  Рой даже вмонтировал в дно своего бассейна плиты с изображением счастливых лотерейных номеров
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7/18  Быть может вы тоже сможете выиграть в лотерею и купить шикарный дом Гибни
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До выигрыша англичанин Рой Гибни работал на фабрике по производству листового железа, но в 1998 году выиграл крупный приз в британскую официальную игру (7,5 млн фунтов).
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