Как живет победитель лотереи 

1/18 После победы Рой Гибни купил особняк стоимостью 337 тысяч фунтов стерлингов. Но дом ему, видимо, наскучил. Недавно он выставил его на продажу. Купить особняк можно всего за 1,125 млн. фунтов

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