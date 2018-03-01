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Названа дата начала движения по Крымскому мосту
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Названа дата начала движения по Крымскому мосту 

Рамблер 6 часов назад
Фото: РИА Новости
Автомобильное движение по Крымскому мосту может быть открыто уже 1 мая 2018 года. Об этом сообщает РБК со ссылкой на документацию Росавтодора.
>> Обзор зарубежных СМИ: «Крымский мост будет достроен»
Накануне подведомственная Росавтодору организация «Упрдор Тамань» разместила уведомление о госзакупке услуг подрядчика по содержанию и эксплуатации «действующей сети автомобильных дорог общего пользования федерального значения и искусственных сооружений». Среди них — автомобильная дорога А-290 Новороссийск — Керчь и транспортный переход через Керченский пролив, следует из документа. Через два часа после публикации закупку отменили, но документы остались доступны на сайте госзакупок.
Сроком исполнения контракта названа дата «не ранее 00:00 1 мая 2018 года», стоимость услуг — 477 млн рублей.
В Росавтодоре заявили, что строительство Керченского моста ведется по графику, «по ряду направлений есть задел». При этом в ведомстве отказались комментировать отмену госзакупки.
Ранее предполагалось, что Керченский мост будет открыт в декабре 2018 года.
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