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Москва в 23 веке
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Москва в 23 веке 

Рамблер 1 час назад
В 1914 году кондитерская фабрика «Эйнем» («Красный Октябрь») заказала для рекламной акции серию открыток о Москве через 200–300 лет. Город глазами художника-футуриста — в нашей галерее.
1/8  Петровский парк. «...Повсюду бьют, сверкая, дивные фонтаны. Лишенный микробов и пыли, совершенно чистый воздух прорезывают дирижабли и аэропланы. Толпы людей в ярких костюмах 23 века наслаждаются дивной природою на том же месте, где, бывало, гуляли мы, пра-пра-прадеды», - написано на открытке
Фото:
2/8  Петербургское шоссе. «Красивая ясная зима 2259-го года. (...) Для удобства и приятности сообщения Санкт-Петербургское шоссе целиком превращено в кристально-ледяное зеркало, по которому летят, скользя, изящные аэросани. Тут же на маленьких аэросалазках шмыгают традиционные сбитенщики и продавцы горячих аэросаек...»
Фото:
3/8  Москва-река. «По прозрачным...волнам широкого торгового порта несутся огромные транспортные и торговые крейсеры и многоэтажные пассажирские пароходы. Весь флот мира — исключительно торговый. Военный упразднен после мирного договора в Гааге. В шумной гавани видны разнохарактерные костюмы всех народов земного шарa, ибо Москва-река сделалась мировым торговым портом»
Фото:
4/8  Москворецкий мост. «Кремль так же украшает древнюю Белокаменную и с золотыми куполами представляет феерическое зрелище. Тут же у Москворецкого моста мы видим новые огромные здания торговых предприятий, трестов, обществ, синдикатов. На фоне неба стройно скользят вагоны подвесной воздушной дороги»
Фото:
5/8  Театральная площадь. «Темп жизни усилился в сто раз. Всюду молниеносное движение колесных, крылатых, пропеллерных и прочих аппаратов.(...) Из-под мостовой вылетают многочисленные моторы. Где-то вдали пожар. Мы видим автомобильную пожарную команду, которая через мгновение прекратит бедствие. На пожар же спешат бипланы, монопланы и множество воздушных пролёток»
Фото:
6/8  «...Лубянская площадь. Синеву неба чертят четкие линии светящихся аэропланов, дирижаблей и вагонов воздушной дороги. Из-под мостовой площади вылетают длинные вагоны Московского метрополитена, о котором при нас в 1914-м году только говорили. (...) В синем воздухе мы замечаем товарный дирижабль "Эйнемъ", летающий в Тулу с запасом шоколада для розничных магазинов»
Фото:
7/8  «Красная площадь. Шум крыльев, звон трамваев, рожки велосипедистов, сирены автомобилей, треск моторов, крики публики. Минин и Пожарский. Тени дирижаблей. В центре — полицейский с саблей. Робкие пешеходы спасаются на лобном месте. Так будет лет через 200».
Фото:
8/8  «Зима такая же, как и при нас 200 лет назад. Снег такой же белый и холодный. Центральный Вокзал Земных и Воздушных Путей Сообщения. Десятки тысяч приезжающих и уезжающих, все идет чрезвычайно быстро, планомерно и удобно. К услугам пассажиров — земля и воздух. Желающие могут двигаться с быстротою телеграмм»
Фото:
В начале двадцатого столетия кондитерская фабрика «Эйнем» (сегодняшний «Красный Октябрь») производила не только сладости, но и фирменные почтовые открытки. Одна из наиболее известных серий назвалась «Москва в XXIII веке», или «Москва будущего». Ее создал неизвестный художник в 1914 году — незадолго до начала Первой мировой войны.
В серии было восемь открыток с изображением достопримечательностей города — Кремлевской площади, Большого театра или Центрального вокзала. Художник предположил, как мог измениться в далеком будущем облик города и его жителей. Каждая открытка сопровождалась небольшим пояснением.
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