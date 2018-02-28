Москва в 23 веке 

В начале двадцатого столетия кондитерская фабрика «Эйнем» (сегодняшний «Красный Октябрь») производила не только сладости, но и фирменные почтовые открытки. Одна из наиболее известных серий назвалась «Москва в XXIII веке», или «Москва будущего». Ее создал неизвестный художник в 1914 году — незадолго до начала Первой мировой войны.
В серии было восемь открыток с изображением достопримечательностей города — Кремлевской площади, Большого театра или Центрального вокзала. Художник предположил, как мог измениться в далеком будущем облик города и его жителей. Каждая открытка сопровождалась небольшим пояснением.