Москва в 23 веке 

1/8 Петровский парк. «...Повсюду бьют, сверкая, дивные фонтаны. Лишенный микробов и пыли, совершенно чистый воздух прорезывают дирижабли и аэропланы. Толпы людей в ярких костюмах 23 века наслаждаются дивной природою на том же месте, где, бывало, гуляли мы, пра-пра-прадеды», - написано на открытке Фото: «Эйнем»

2/8 Петербургское шоссе. «Красивая ясная зима 2259-го года. (...) Для удобства и приятности сообщения Санкт-Петербургское шоссе целиком превращено в кристально-ледяное зеркало, по которому летят, скользя, изящные аэросани. Тут же на маленьких аэросалазках шмыгают традиционные сбитенщики и продавцы горячих аэросаек...» Фото: «Эйнем»

3/8 Москва-река. «По прозрачным...волнам широкого торгового порта несутся огромные транспортные и торговые крейсеры и многоэтажные пассажирские пароходы. Весь флот мира — исключительно торговый. Военный упразднен после мирного договора в Гааге. В шумной гавани видны разнохарактерные костюмы всех народов земного шарa, ибо Москва-река сделалась мировым торговым портом» Фото: «Эйнем»

4/8 Москворецкий мост. «Кремль так же украшает древнюю Белокаменную и с золотыми куполами представляет феерическое зрелище. Тут же у Москворецкого моста мы видим новые огромные здания торговых предприятий, трестов, обществ, синдикатов. На фоне неба стройно скользят вагоны подвесной воздушной дороги» Фото: «Эйнем»

5/8 Театральная площадь. «Темп жизни усилился в сто раз. Всюду молниеносное движение колесных, крылатых, пропеллерных и прочих аппаратов.(...) Из-под мостовой вылетают многочисленные моторы. Где-то вдали пожар. Мы видим автомобильную пожарную команду, которая через мгновение прекратит бедствие. На пожар же спешат бипланы, монопланы и множество воздушных пролёток» Фото: «Эйнем»

6/8 «...Лубянская площадь. Синеву неба чертят четкие линии светящихся аэропланов, дирижаблей и вагонов воздушной дороги. Из-под мостовой площади вылетают длинные вагоны Московского метрополитена, о котором при нас в 1914-м году только говорили. (...) В синем воздухе мы замечаем товарный дирижабль "Эйнемъ", летающий в Тулу с запасом шоколада для розничных магазинов» Фото: «Эйнем»

7/8 «Красная площадь. Шум крыльев, звон трамваев, рожки велосипедистов, сирены автомобилей, треск моторов, крики публики. Минин и Пожарский. Тени дирижаблей. В центре — полицейский с саблей. Робкие пешеходы спасаются на лобном месте. Так будет лет через 200». Фото: «Эйнем»