Скандальная Масленица 

1/11 Одним из первых возмущение выразил Максим Галкин. В своём Instagram он написал: «В нашем обществе последнее время очень обостренно защищают чувства верующих. Уважаемые подписчики, может, вы мне объясните, я не понимаю, зачем в народно-православный праздник сжигать не традиционное безобидное чучело, а огромный тридцатиметровый костёл? Выглядит жутко»