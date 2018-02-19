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Скандальная Масленица
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Скандальная Масленица 

Рамблер 4 часа назад
На Масленицу в парке «Никола-Ленивец» сожгли арт-объект — макет 30-метрового католического храма. Акция прошла в рамках фестиваля «Архстояние», но вокруг этого действа разгорелся скандал.
1/11  Одним из первых возмущение выразил Максим Галкин. В своём Instagram он написал: «В нашем обществе последнее время очень обостренно защищают чувства верующих. Уважаемые подписчики, может, вы мне объясните, я не понимаю, зачем в народно-православный праздник сжигать не традиционное безобидное чучело, а огромный тридцатиметровый костёл? Выглядит жутко»
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2/11  С резкой критикой к сжиганию храма из веток отнеслись и пользователи интернета. В комментариях к видеозаписи акцию назвали «сатанинской»
Фото:
3/11  Огненное действо резко осудили в РПЦ, отметив, что подобные акции недопустимы относительно храмов любой конфессии, пишет сайт «Комсомольской правды»
Фото:
4/11  Идея сожжения храма заместителю председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтангу Кипшидзе показалась, по его собственным словам, крайне сомнительной
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5/11  Как рассказал автор идеи сожжения храма Николай Полисский, идею архитектуры, рождающейся из пламени, он вынашивал давно. Так и появилась «Пламенеющая готика».
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6/11  Интересно посмотреть на огонь созидающий, рисующий образы в реальном времени. Так появилась «Пламенеющая готика» — Николай Полисский
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По мнению автора идеи сожжения храма, художника Николая Полисского, во время Масленицы люди дают свободу всему природному внутри себя, готовы гулять и праздновать вплоть до катарсиса, после чего принимают духовную строгость и пост.
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