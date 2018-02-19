Скандальная Масленица 

На Масленицу в парке «Никола-Ленивец» сожгли арт-объект — макет 30-метрового католического храма. Акция прошла в рамках фестиваля «Архстояние», но вокруг этого действа разгорелся скандал.
1/11 Одним из первых возмущение выразил Максим Галкин. В своём Instagram он написал: «В нашем обществе последнее время очень обостренно защищают чувства верующих. Уважаемые подписчики, может, вы мне объясните, я не понимаю, зачем в народно-православный праздник сжигать не традиционное безобидное чучело, а огромный тридцатиметровый костёл? Выглядит жутко»
По мнению автора идеи сожжения храма, художника Николая Полисского, во время Масленицы люди дают свободу всему природному внутри себя, готовы гулять и праздновать вплоть до катарсиса, после чего принимают духовную строгость и пост.