Россиян предупредили об угрозе ядерного заражения

Россиян оповестили о радиационной угрозе

Тринадцатого февраля жителей Ярославля по телевидению предупредили об угрозе радиоактивного заражения. В региональном управлении МЧС горожан призвали сохранять спокойствие и объяснили, что сообщение об угрозе появилось из-за «системного сбоя».

По данным спасателей, сбой программного обеспечения произошел на телерадиовещательной станции.

Из-за сбоя была автоматически запущена региональная система оповещения об угрозе радиационной опасности.

По данным 76.ru, утром 13 февраля «голос из теле— и радиоприёмников» попросил граждан приготовить средства индивидуальной защиты и держать их при себе, а также проверить герметизацию квартир и домов. Горожан призвали не покидать помещения «без крайней необходимости», загерметизировать продукты и запастись водой.

По факту случившегося в МЧС начали проверку.

В МЧС заверили, что радиационный фон сейчас соответствует норме. В Ярославле он составляет 0,11 микроЗиверт в час.