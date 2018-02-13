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Россиян предупредили об угрозе ядерного заражения
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Россиян оповестили о радиационной угрозе 

Рамблер 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Тринадцатого февраля жителей Ярославля по телевидению предупредили об угрозе радиоактивного заражения. В региональном управлении МЧС горожан призвали сохранять спокойствие и объяснили, что сообщение об угрозе появилось из-за «системного сбоя».
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По данным спасателей, сбой программного обеспечения произошел на телерадиовещательной станции.
Из-за сбоя была автоматически запущена региональная система оповещения об угрозе радиационной опасности.
По данным 76.ru, утром 13 февраля «голос из теле— и радиоприёмников» попросил граждан приготовить средства индивидуальной защиты и держать их при себе, а также проверить герметизацию квартир и домов. Горожан призвали не покидать помещения «без крайней необходимости», загерметизировать продукты и запастись водой.
По факту случившегося в МЧС начали проверку.
В МЧС заверили, что радиационный фон сейчас соответствует норме. В Ярославле он составляет 0,11 микроЗиверт в час.
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