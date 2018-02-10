В Рио-де-Жанейро открылся карнавал 

Торжественная церемония открытия карнавала состоялась в пятницу в бразильском Рио-де-Жанейро.
1/22 По традиции начало праздника будет отсчитываться с того момента, как символический, украшенный блестящими камнями ключ от Рио-де-Жанейро будет передан королю Момо - хозяину праздника, на роль которого специальное жюри ежегодно избирает высокого и тучного мужчину.
2/22 В торжественном событии примут участие еще несколько важных для культуры этого представления персонажей. Речь идет, в частности, о королеве карнавала, которая появится в сопровождении первой и второй принцесс.
3/22 Главной интригой торжественной церемонии открытия карнавала в этом году, как и в прошлом, вопрос об участии в ней мэра Рио-де-Жанейро Марселу Кривеллы - бывшего пастора евангелической церкви, вступившего в должность в январе 2017 года.
Как сообщили муниципальные власти, украшенный блестящими камнями символический ключ от города по традиции передан королю Момо — хозяину праздника, на роль которого специальное жюри ежегодно выбирает полного и высокого мужчину.