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В Рио-де-Жанейро открылся карнавал
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В Рио-де-Жанейро открылся карнавал 

Рамблер 1 час назад
Торжественная церемония открытия карнавала состоялась в пятницу в бразильском Рио-де-Жанейро.
1/22  По традиции начало праздника будет отсчитываться с того момента, как символический, украшенный блестящими камнями ключ от Рио-де-Жанейро будет передан королю Момо - хозяину праздника, на роль которого специальное жюри ежегодно избирает высокого и тучного мужчину.
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2/22  В торжественном событии примут участие еще несколько важных для культуры этого представления персонажей. Речь идет, в частности, о королеве карнавала, которая появится в сопровождении первой и второй принцесс.
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3/22  Главной интригой торжественной церемонии открытия карнавала в этом году, как и в прошлом, вопрос об участии в ней мэра Рио-де-Жанейро Марселу Кривеллы - бывшего пастора евангелической церкви, вступившего в должность в январе 2017 года.
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4/22  Негативное отношение градоначальника к празднику, который имеет языческое происхождение и сопровождается танцами в откровенных нарядах, широко обсуждалось в бразильском обществе.
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5/22  На протяжении десятков лет ключ от Рио-де-Жанейро королю Момо вручал именно мэр, но в феврале 2017 года Кривелла нарушил традицию.
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6/22  После долгих колебаний и противоречивых заявлений о возможности своего участия градоначальник не появился на открытии карнавала.
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Как сообщили муниципальные власти, украшенный блестящими камнями символический ключ от города по традиции передан королю Момо — хозяину праздника, на роль которого специальное жюри ежегодно выбирает полного и высокого мужчину.
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