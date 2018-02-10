В Рио-де-Жанейро открылся карнавал 

1/22 По традиции начало праздника будет отсчитываться с того момента, как символический, украшенный блестящими камнями ключ от Рио-де-Жанейро будет передан королю Момо - хозяину праздника, на роль которого специальное жюри ежегодно избирает высокого и тучного мужчину. Instagram Фото:

2/22 В торжественном событии примут участие еще несколько важных для культуры этого представления персонажей. Речь идет, в частности, о королеве карнавала, которая появится в сопровождении первой и второй принцесс. globallookpress.com Фото:

3/22 Главной интригой торжественной церемонии открытия карнавала в этом году, как и в прошлом, вопрос об участии в ней мэра Рио-де-Жанейро Марселу Кривеллы - бывшего пастора евангелической церкви, вступившего в должность в январе 2017 года. Reuters Фото:

4/22 Негативное отношение градоначальника к празднику, который имеет языческое происхождение и сопровождается танцами в откровенных нарядах, широко обсуждалось в бразильском обществе. globallookpress.com Фото:

5/22 На протяжении десятков лет ключ от Рио-де-Жанейро королю Момо вручал именно мэр, но в феврале 2017 года Кривелла нарушил традицию. Instagram Фото:

6/22 После долгих колебаний и противоречивых заявлений о возможности своего участия градоначальник не появился на открытии карнавала. Instagram Фото:

21/22 Фото: Instagram