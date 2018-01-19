Ещё
Крещение Господне
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Крещение Господне 

Рамблер 7 часов назад
В России проходят традиционные крещенские купания. Впрочем, не везде: на Таймыре, например, купания отменили из-за 50-градусных морозов и ветра.
1/15  Крещенские купания в Благовещенске
Фото:
2/15  Во время крещенского омовения в селе Новленском, Ивановская область
Фото:
3/15  Купания в Воронцовском парке Москвы
Фото:
4/15  Участница фестиваля "Петербургские Красавицы" во время традиционного праздничного купания в Крещенский сочельник на реке Неве в Санкт-Петербуге
Фото:
5/15  Купания в Санкт-Петербуге
Фото:
6/15  Верующий во время традиционного праздничного купания в Крещенский сочельник на территории Валдайского Иверского Святоозерского Богородицкого мужского монастыря в Новгородской области
Фото:
7/15  Крещенские купания в Киеве
Фото:
8/15 
Фото:
9/15  Купания в Хабаровске
Фото:
10/15  Крещение в Кемерово
Фото:
11/15  Купания в Санкт-Петербуге
Фото:
12/15  Крещение в Хабаровске
Фото:
13/15 
Фото:
14/15 
Фото:
15/15  Купания в Красноярском крае
Фото:

Православные верующие отметили один из главных христианских праздников — Крещение или Богоявление. По традиции, во всех храмах прошли торжественные богослужения и освящение воды.

Считается, что в этот праздник она обретает особенные свойства и способна излечить различные недуги.

Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украина осталась без света
Российский журналист: Турция начала войну
«Я не виноват»: гибель «всадниц» оценили в четыре года
Украину призвали «готовиться к худшему»
Молодоженов запечатлели за секунду до трагедии
Видео
00:30
Кадры задержания совершившего нападение в Бурятии подростка
Происшествия
02:06
Трамп «взялся» за Донбасс: зачем США перенос «Минска» в Казахстан
В мире Статьи
00:59
Необычная авария погубила вертолет ВМФ США
США Армия
22:53
Батюшка по совместительству служит официантом
Общество
01:57
Рассказали, какой продукт необходим на случай апокалипсиса
Общество
01:50
Брак Яковлевой дал трещину
Шоу-бизнес
00:37
Песков рассказал о купаниях Путина на Крещение
Политика Другое
01:00
Более тысячи катков с натуральным льдом залили в столице
Новости Москвы
01:50
Решила похудеть и потеряла половину себя
Общество
01:00
Прибывшие медики кололи Джигурду прямо в суде
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение