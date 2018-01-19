Крещение Господне 

В России проходят традиционные крещенские купания. Впрочем, не везде: на Таймыре, например, купания отменили из-за 50-градусных морозов и ветра.
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Крещенские купания в Благовещенске
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Во время крещенского омовения в селе Новленском, Ивановская область
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Купания в Воронцовском парке Москвы
Фото:
maryverba / instagram
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Участница фестиваля "Петербургские Красавицы" во время традиционного праздничного купания в Крещенский сочельник на реке Неве в Санкт-Петербуге
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Купания в Санкт-Петербуге
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Верующий во время традиционного праздничного купания в Крещенский сочельник на территории Валдайского Иверского Святоозерского Богородицкого мужского монастыря в Новгородской области
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Крещенские купания в Киеве
Фото:
asyavoronina / instagram
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Фото:
tataarn / instagram.com
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Купания в Хабаровске
Фото:
cipachka25 / instagram
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Крещение в Кемерово
Фото:
kristinapanina / instagram.com
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Купания в Санкт-Петербуге
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Крещение в Хабаровске
Фото:
diravil_ / instagram
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Фото:
sanches_v8 / instagram.com
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Фото:
keratin.nail / instagram
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Купания в Красноярском крае
Фото:
vlad80175 / instagram.com
Православные верующие отметили один из главных христианских праздников — Крещение или Богоявление. По традиции, во всех храмах прошли торжественные богослужения и освящение воды.
Считается, что в этот праздник она обретает особенные свойства и способна излечить различные недуги.