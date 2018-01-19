Крещение Господне

Верующий во время традиционного праздничного купания в Крещенский сочельник на территории Валдайского Иверского Святоозерского Богородицкого мужского монастыря в Новгородской области

6/15 Верующий во время традиционного праздничного купания в Крещенский сочельник на территории Валдайского Иверского Святоозерского Богородицкого мужского монастыря в Новгородской области

Участница фестиваля "Петербургские Красавицы" во время традиционного праздничного купания в Крещенский сочельник на реке Неве в Санкт-Петербуге

4/15 Участница фестиваля "Петербургские Красавицы" во время традиционного праздничного купания в Крещенский сочельник на реке Неве в Санкт-Петербуге

Во время крещенского омовения в селе Новленском, Ивановская область

2/15 Во время крещенского омовения в селе Новленском, Ивановская область

В России проходят традиционные крещенские купания. Впрочем, не везде: на Таймыре, например, купания отменили из-за 50-градусных морозов и ветра.

Православные верующие отметили один из главных христианских праздников — Крещение или Богоявление. По традиции, во всех храмах прошли торжественные богослужения и освящение воды.

Считается, что в этот праздник она обретает особенные свойства и способна излечить различные недуги.