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Как выглядит боль
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Как выглядит боль 

Рамблер 5 часов назад
Фотографии, на которых запечатлена вся «боль» современного человека — в нашей фотогалерее.
1/13  Когда очень хотел булочку с джемом
Фото:
2/13  Тот, кто это придумал, заслуживает звания «Злодей года»
Фото:
3/13  Кажется, у него есть последователи...
Фото:
4/13  День, когда следовало держаться от кухни подальше
Фото:
5/13  Как такое возможно?
Фото:
6/13  Мясистое авокадо
Фото:
7/13  Когда решил перекусить хот-догом
Фото:
8/13  Когда заказал стул, а он оказался для кукольного домика
Фото:
9/13  Вот так моя жена меняет туалетную бумагу
Фото:
10/13  Когда ты больше не единственный ребенок в семье
Фото:
11/13  Сестра моей девушки всегда оставляет чашки вот так, чем доводит меня до тревожного расстройства
Фото:
12/13  То, что надо перед вылетом — видеть, как какой-то мужик чинит твой самолет при помощи ленты
Фото:
13/13  Когда ожидания не совпали с реальностью
Фото:

Попробуйте просмотреть эти фотографии до конца, чтобы понять, легко ли вас вывести из равновесия.

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