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Субботний
Как выглядит боль
Рамблер
5 часов назад
Фотографии, на которых запечатлена вся «боль» современного человека — в нашей фотогалерее.
1/13
Когда очень хотел булочку с джемом
Фото:
dailymail.co.uk
2/13
Тот, кто это придумал, заслуживает звания «Злодей года»
Фото:
markgsparrow/twitter.com
3/13
Кажется, у него есть последователи...
Фото:
Flagger/reddit.com
4/13
День, когда следовало держаться от кухни подальше
Фото:
BIGWarranties/twitter.com
5/13
Как такое возможно?
Фото:
dailymail.co.uk
6/13
Мясистое авокадо
Фото:
unknown/imgur.com
7/13
Когда решил перекусить хот-догом
Фото:
dailymail.co.uk
8/13
Когда заказал стул, а он оказался для кукольного домика
Фото:
happyfacts.me
9/13
Вот так моя жена меняет туалетную бумагу
Фото:
unknown/imgur.com
10/13
Когда ты больше не единственный ребенок в семье
Фото:
imgur.com
11/13
Сестра моей девушки всегда оставляет чашки вот так, чем доводит меня до тревожного расстройства
Фото:
imgur.com
12/13
То, что надо перед вылетом — видеть, как какой-то мужик чинит твой самолет при помощи ленты
Фото:
vlambak/reddit.com
13/13
Когда ожидания не совпали с реальностью
Фото:
imgur.com
Комментарии
4
Попробуйте просмотреть эти фотографии до конца, чтобы понять, легко ли вас вывести из равновесия.
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