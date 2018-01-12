Как выглядит боль 

1/13 Когда очень хотел булочку с джемом Фото: dailymail.co.uk

2/13 Тот, кто это придумал, заслуживает звания «Злодей года» Фото: markgsparrow/twitter.com

3/13 Кажется, у него есть последователи... Фото: Flagger/reddit.com

4/13 День, когда следовало держаться от кухни подальше Фото: BIGWarranties/twitter.com

5/13 Как такое возможно? Фото: dailymail.co.uk

6/13 Мясистое авокадо Фото: unknown/imgur.com

7/13 Когда решил перекусить хот-догом Фото: dailymail.co.uk

8/13 Когда заказал стул, а он оказался для кукольного домика Фото: happyfacts.me

9/13 Вот так моя жена меняет туалетную бумагу Фото: unknown/imgur.com

10/13 Когда ты больше не единственный ребенок в семье Фото: imgur.com

11/13 Сестра моей девушки всегда оставляет чашки вот так, чем доводит меня до тревожного расстройства Фото: imgur.com

12/13 То, что надо перед вылетом — видеть, как какой-то мужик чинит твой самолет при помощи ленты Фото: vlambak/reddit.com