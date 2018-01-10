Перегнать Чикатило

1/13 По версии следствия, маньяк орудовал на территории Иркутской области с 1992 по 2010 годы. Его жертвами в основном были женщины различного социального статуса Фото: СУ СКР по Иркутской области

2/13 Он расправлялся с ними с особой жестокостью, используя топор, нож, шило или отвертку, нанося десятки мощных ударов. Одной из них маньяк вырезал сердце Фото: СУ СКР по Иркутской области

3/13 Ангарский маньяк во время следственных действий показывает, как убивал женщин Фото: СУ СКР по Иркутской области

4/13 Сам Попков, несмотря на признание вины, не раскаялся в содеянном Фото: СУ СКР по Иркутской области

5/13 Все жертвы маньяка — женщины. Они сами садились в его автомобиль. Затем Попков знакомился с пассажирками и предлагал вместе отдохнуть. После совместного распития алкоголя склонял своих жертв к сексу или насиловал их, а затем убивал. Таким образом, Попков, по его собственному мнению, занимался очищением города от распутниц и по этой причине он называет себя "чистильщиком" Фото: СУ СКР по Иркутской области

6/13 Убийца обезоруживал женщин своим брутальным обаянием. Женщины любили Попкова и тянулись к нему, особенно в «нищие» 1990-е, — рассказывает одна из его бывших любовниц, — он был спортивен, подтянут, трезв, с хорошим чувством юмора. Не урод. Превосходный любовник Фото: СУ СКР по Иркутской области

7/13 "Ангарский маньяк" прослужил в милиции чуть более десяти лет. Именно этот период жизни он посвятил "охоте" на людей Фото: Вырезка из газеты

8/13 Попков, как свойственно классическому серийному убийце, вел двойную жизнь. Мать, жена и дочь долго не верили следователям, приносили передачи и записки со словами поддержки в следственный изолятор. Но после того, как информация о задержании ангарского маньяка попала в СМИ, родственникам пришлось срочно сменить место жительства и затаиться, опасаясь мести от жителей города Фото: СУ СКР по Иркутской области / Из материалов уголовного дела — личные фотографии Михаила Попкова

9/13 Среди автолюбителей Иркутской области Михаил Попков получил нефрормальную кличку «Миша-Субару» — за любовь к этой модели Фото: СУ СКР по Иркутской области

10/13 Поиски "ангарского маньяка" продолжались почти два десятка лет. Попкова задержали только в июне 2012 года Фото: СУ СКР по Иркутской области

11/13 Попкова задержали в купе поезда по пути во Владивосток. В операции принимали участие бойцы спецназа. Однако сопротивления маньяк не оказал, а вскоре даже начал сотрудничать со следствием Фото: Скриншот видео телекомпании «Актис»

12/13 Ангарский маньяк во время следственных действий показывает, как убивал женщин Фото: СУ СКР по Иркутской области