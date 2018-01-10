Перегнать Чикатило

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Самый страшный маньяк в истории России 

Lenta.ru 6 часов назад
10 января в Иркутском областном суде начнется второй судебный процесс над серийным убийцей Михаилом Попковым. Самый страшный маньяк в истории России убил 81 женщину
1/13  По версии следствия, маньяк орудовал на территории Иркутской области с 1992 по 2010 годы. Его жертвами в основном были женщины различного социального статуса
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2/13  Он расправлялся с ними с особой жестокостью, используя топор, нож, шило или отвертку, нанося десятки мощных ударов. Одной из них маньяк вырезал сердце
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3/13  Ангарский маньяк во время следственных действий показывает, как убивал женщин
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4/13  Сам Попков, несмотря на признание вины, не раскаялся в содеянном
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5/13  Все жертвы маньяка — женщины. Они сами садились в его автомобиль. Затем Попков знакомился с пассажирками и предлагал вместе отдохнуть. После совместного распития алкоголя склонял своих жертв к сексу или насиловал их, а затем убивал. Таким образом, Попков, по его собственному мнению, занимался очищением города от распутниц и по этой причине он называет себя "чистильщиком"
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6/13  Убийца обезоруживал женщин своим брутальным обаянием. Женщины любили Попкова и тянулись к нему, особенно в «нищие» 1990-е, — рассказывает одна из его бывших любовниц, — он был спортивен, подтянут, трезв, с хорошим чувством юмора. Не урод. Превосходный любовник
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7/13  "Ангарский маньяк" прослужил в милиции чуть более десяти лет. Именно этот период жизни он посвятил "охоте" на людей
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8/13  Попков, как свойственно классическому серийному убийце, вел двойную жизнь. Мать, жена и дочь долго не верили следователям, приносили передачи и записки со словами поддержки в следственный изолятор. Но после того, как информация о задержании ангарского маньяка попала в СМИ, родственникам пришлось срочно сменить место жительства и затаиться, опасаясь мести от жителей города
Фото:
9/13  Среди автолюбителей Иркутской области Михаил Попков получил нефрормальную кличку «Миша-Субару» — за любовь к этой модели
Фото:
10/13  Поиски "ангарского маньяка" продолжались почти два десятка лет. Попкова задержали только в июне 2012 года
Фото:
11/13  Попкова задержали в купе поезда по пути во Владивосток. В операции принимали участие бойцы спецназа. Однако сопротивления маньяк не оказал, а вскоре даже начал сотрудничать со следствием
Фото:
12/13  Ангарский маньяк во время следственных действий показывает, как убивал женщин
Фото:
13/13 
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Младший лейтенант милиции, ныне пенсионер МВД Попков уже приговорен к пожизненному лишению свободы за 22 убийства и два покушения. Однако почти сразу после вынесения приговора Попков начал признаваться в новых преступлениях — и сейчас следствие вменяет ему еще 59 убийств и одно покушение. Если вина «ангарского маньяка» будет доказана (а все к этому идет), то Попков, унесший 81 жизнь, станет самым кровавым серийным убийцей в истории России и СССР.

Для сравнения, за Андреем Чикатило 53 доказанных убийства.

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