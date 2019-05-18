Скандал на «Евровидении»: Белоруссию отстранили от голосования

Скандал на «Евровидении». За что отстранили Белоруссию?

Европейский вещательный союз лишил белорусское жюри конкурса права голосования в финале, сообщает радиостанция "Говорит Москва"

В интервью израильским журналистам члены жюри рассказали, за кого голосовали в минувший вторник во время первого полуфинала, что категорически запрещено правилами.

Возглавляет белорусскую делегацию Виктор Дробыш , страну представляет Зина Куприянович, выступающая под псевдонимом Zena.

"Еврорадио" отмечает, что в финале "Евровидения" будут учитываться только голоса телезрителей. Таким образом, 12 баллов не досчитается страна, которую в Белоруссии оценили выше всех.