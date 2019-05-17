Российский певец Сергей Лазарев вошел в тройку самых популярных конкурсантов «Евровидения-2019» в поисковой системе Google, сообщает РИА «Новости».
Компания Google представила собственный рейтинг финалистов «Евровидения» на основе запросов в интернете.
«Уже сегодня вы можете узнать, кто выиграет по версии пользователей Google Поиска, если бы баллы начислялись странам за то, насколько активно их участников ищут жители других стран», — заявили в пресс-службе компании.
Так, на первом месте оказался представитель Франции Били Ассани, второе место заняла группа Hatari из Исландии, а на третьем оказался россиянин Сергей Лазарев.
В десятку популярных запросов также вошли конкурсанты из Нидерландов, Белоруссии, Кипра, Швейцарии, Италии, Сан-Марино и Швеции.
В Google напомнили, что поисковая система верно предсказала победителя в 2017 году, а в 2018 году выиграл один из фаворитов интернет-аудитории.
Конкурс «Евровидение» стартовал 14 мая в Тель-Авиве. Финал конкурса пройдет 18 мая.