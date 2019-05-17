Google определил: В Сети назвали победителей «Евровидения — 2019»

Компания Google представила собственный рейтинг финалистов «Евровидения» на основе запросов в интернете.

«Уже сегодня вы можете узнать, кто выиграет по версии пользователей Google Поиска, если бы баллы начислялись странам за то, насколько активно их участников ищут жители других стран», — заявили в пресс-службе компании.

Так, на первом месте оказался представитель Франции Били Ассани, второе место заняла группа Hatari из Исландии, а на третьем оказался россиянин Сергей Лазарев.

В десятку популярных запросов также вошли конкурсанты из Нидерландов, Белоруссии, Кипра, Швейцарии, Италии, Сан-Марино и Швеции.

В Google напомнили, что поисковая система верно предсказала победителя в 2017 году, а в 2018 году выиграл один из фаворитов интернет-аудитории.

Конкурс «Евровидение» стартовал 14 мая в Тель-Авиве. Финал конкурса пройдет 18 мая.