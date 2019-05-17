Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Google определил: В Сети назвали победителей «Евровидения — 2019» 

Рамблер + ещё 7 9 минут назад
Фото: РИА Новости
Российский певец Сергей Лазарев вошел в тройку самых популярных конкурсантов «Евровидения-2019» в поисковой системе Google, сообщает РИА «Новости».
Компания Google представила собственный рейтинг финалистов «Евровидения» на основе запросов в интернете.
«Уже сегодня вы можете узнать, кто выиграет по версии пользователей Google Поиска, если бы баллы начислялись странам за то, насколько активно их участников ищут жители других стран», — заявили в пресс-службе компании.
Так, на первом месте оказался представитель Франции Били Ассани, второе место заняла группа Hatari из Исландии, а на третьем оказался россиянин Сергей Лазарев.
В десятку популярных запросов также вошли конкурсанты из Нидерландов, Белоруссии, Кипра, Швейцарии, Италии, Сан-Марино и Швеции.
В Google напомнили, что поисковая система верно предсказала победителя в 2017 году, а в 2018 году выиграл один из фаворитов интернет-аудитории.
Конкурс «Евровидение» стартовал 14 мая в Тель-Авиве. Финал конкурса пройдет 18 мая.
Комментарии5
Шоу-бизнес , Сергей Лазарев , Google , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы не уснули: кто заказал Захарченко5
Инаугурация Зеленского: Россию не пригласили235
Путин был возмущен: прояснилась судьба детской площадки в Рязани81
«Украины не будет»234
«Идеи, близкие Путину»: Гордон сбежал с телеканала97
Видео
Зеленскому заблокировали возможность роспуска Рады
В мире Украина
Схвачены причастные к убийству Захарченко
В мире
Смерч в Петербурге попал на видео
Происшествия Погода
«Это было сильно»: Лазарев прошёл в финал Евровидения
Шоу-бизнес
«Забытого» в поликлинике ребенка узнала москвичка
Происшествия
Атаку на корабль показали с ракеты
Армия
На Евровидении побит «рекорд обнаженности»
Шоу-бизнес
«Волга», русские номера: в Белоруссии убили милиционера
Происшествия Статьи
Грузчик подстраховал яйца лицом
Происшествия Общество
Умерла Grumpy Cat
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение