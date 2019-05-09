На акциях «Бессмертного полка» в Грузии произошли эксцессы

Два человека задержаны полицией 9 мая в Вакийском Парке Победы в Тбилиси , где проводят свои акции сторонники «Бессмертного полка» и их оппоненты, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Грузии

Один из них задержан за использование запрещенной в стране советской символики, второй — за хулиганские действия по отношению к участникам шествия «Бессмертный полк».

Полиция установила кордоны межу участниками этих акций.

Инцидент произошел и в Батуми, где представители партии экс-президента Михаила Саакашвили «Единое национальное движение» оскорбляли участников марша «Бессмертный полк», называя их «сторонниками российских оккупантов». Полиция предотвратила столкновения.

Акция «Бессмертный полк» в Тбилиси проводится впервые.

Из Грузии на фронты Великой Отечественной войны призвали 700 тыс. человек, более половины не вернулись домой. В процентном отношении Грузия понесла самые большие потери среди республик бывшего СССР.

В Парке Победы уже возложили венки представители руководства Грузии.

«Бессмертный полк» — общественная акция-шествие, во время которой люди несут фотографии своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне. История акции началась в 2007 году в Тюмени под названием «Парад победителей». С 2015 года акция официально стала общероссийской. В преддверии Дня Победы запустили сервис «Бессмертный полк онлайн».