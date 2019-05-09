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На акциях «Бессмертного полка» в Грузии произошли эксцессы 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 2 47 минут назад
Два человека задержаны полицией 9 мая в Вакийском Парке Победы в Тбилиси, где проводят свои акции сторонники «Бессмертного полка» и их оппоненты, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Грузии.
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Один из них задержан за использование запрещенной в стране советской символики, второй — за хулиганские действия по отношению к участникам шествия «Бессмертный полк».
Полиция установила кордоны межу участниками этих акций.
Инцидент произошел и в Батуми, где представители партии экс-президента Михаила Саакашвили «Единое национальное движение» оскорбляли участников марша «Бессмертный полк», называя их «сторонниками российских оккупантов». Полиция предотвратила столкновения.
Акция «Бессмертный полк» в Тбилиси проводится впервые.
Из Грузии на фронты Великой Отечественной войны призвали 700 тыс. человек, более половины не вернулись домой. В процентном отношении Грузия понесла самые большие потери среди республик бывшего СССР.
В Парке Победы уже возложили венки представители руководства Грузии.
«Бессмертный полк» — общественная акция-шествие, во время которой люди несут фотографии своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне. История акции началась в 2007 году в Тюмени под названием «Парад победителей». С 2015 года акция официально стала общероссийской. В преддверии Дня Победы запустили сервис «Бессмертный полк онлайн».
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Кавказ , Видео , В мире , Михаил Саакашвили , Деловая газета "Взгляд" , Грузия , Тбилиси
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