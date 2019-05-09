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Полиция Киева задержала общественницу за наличие у нее георгиевской ленты 

ТАСС + ещё 3 1 час назад
Фото: РИА Новости
Директор Института правовой политики и социальной защиты Елена Бережная задержана полицией в центре Киева перед началом шествия "Никто не забыт, ничто не забыто", которое является аналогом "Бессмертного полка". Задержание связано с наличием у нее запрещенной на Украине советской символики, сообщил корреспондент ТАСС с места события.
"Полиция задержала Елену Бережную и доставила в отделение", — пояснил ТАСС представитель полиции Киева, добавив, что во время задержания она "вела себя агрессивно".
"Мы попросили ее снять ленточку, но она отказалась и заявила, что такова ее позиция", — отметил полицейский.
Общественница была задержана у станции метро "Арсенальная", где люди собираются на шествие с портретами участвовавших в Великой Отечественной войне родственников. Акция начнется в 11:00. В прошлом году 9 мая Бережная также была задержана полицией по аналогичной причине.
9 мая Украина отмечает государственный праздник — День победы над нацизмом во Второй мировой войне.
На Украине в июне 2017 года вступил в силу закон о запрете использования георгиевских лент. За их публичную демонстрацию предполагается штраф до 2550 гривен ($96). За повторное в течение года нарушение закона может быть наложен штраф до 5100 гривен ($192) или административный арест на 15 суток. Это не относится к ветеранам войны, в наградах которых присутствуют элементы ленты, а также экспозиций музеев.
Лента из чередующихся полос черного и оранжевого цветов появилась в Российской империи, где украшала Георгиевский крест — высшую награду для солдат и унтер-офицеров за храбрость на поле боя. Во времена советской власти она появилась в колодке ордена Славы, полные кавалеры которого были приравнены к Героям Советского Союза. Георгиевская лента также присутствует в медалях "За взятие Берлина" и "За победу над Германией в Великой Отечественной войне". Она стала одним из неотъемлемых символов празднования Дня Победы.
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Комментарии3
Происшествия , В мире , Украина , Елена Бережная , ИТАР-ТАСС
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