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Грузия определилась с российской политикой
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Грузия определилась с российской политикой 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Президент Грузии Георгий Маргвелашвили считает, что выбранная правящими властями "политика стратегического терпения" в отношении России, верная.
"Касаясь внешней политики, необходимо обратить внимание на главный фактор — это Российская Федерация… В целом хочу сказать, что та политика, которая подразумевает стратегическое терпение, является правильной. Главная цель — это не поддаться провокациям и не дать возможность России применить силу в отношении нашей страны. Этот вопрос становится все более актуальным особенно после перехода в новую фазу отношений с Россией", — заявил Маргвелашвили во время вступления в парламенте с ежегодным докладом.
Президент при этом призвал всех представителей властей, несмотря на политические разногласия, объединиться перед "этим вызовом". Он также раскритиковал внесенные изменения в конституцию страны, которые подразумевают упразднение действующего при президенте Совета национальной безопасности.
"Нам необходимо в этом направлении быть особенно трезвыми", — добавил Маргвелашвили.
Осенью в Грузии состоятся очередные президентские выборы. Действующий глава государства пока не заявлял, намерен ли вновь побороться за эту должность. Принятая в сентябре 2017 году обновленная конституция предусматривает значительное изменение системы президентских выборов: главу государства в 2018 году в последний раз изберет народ, в будущем его будут избирать 300 делегатов.
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Между Россией и Грузией нет дипломатических отношений, диалог между странами поддерживается в рамках Женевских дискуссий. Москва, Цхинвал и Сухум призывают Тбилиси подписать соглашение о неприменении силы, но Грузия, не признающая независимости своих бывших автономий, настаивает, что обязательство о неприменении силы должна взять на себя Россия. Южная Осетия и Абхазия подчеркивали, что Грузии следует заключить это соглашение именно с двумя республиками, а не с РФ, которая не является стороной конфликта.
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