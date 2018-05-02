Грузия определилась с российской политикой

"Касаясь внешней политики, необходимо обратить внимание на главный фактор — это Российская Федерация… В целом хочу сказать, что та политика, которая подразумевает стратегическое терпение, является правильной. Главная цель — это не поддаться провокациям и не дать возможность России применить силу в отношении нашей страны. Этот вопрос становится все более актуальным особенно после перехода в новую фазу отношений с Россией", — заявил Маргвелашвили во время вступления в парламенте с ежегодным докладом.

Президент при этом призвал всех представителей властей, несмотря на политические разногласия, объединиться перед "этим вызовом". Он также раскритиковал внесенные изменения в конституцию страны, которые подразумевают упразднение действующего при президенте Совета национальной безопасности.

"Нам необходимо в этом направлении быть особенно трезвыми", — добавил Маргвелашвили.

Осенью в Грузии состоятся очередные президентские выборы. Действующий глава государства пока не заявлял, намерен ли вновь побороться за эту должность. Принятая в сентябре 2017 году обновленная конституция предусматривает значительное изменение системы президентских выборов: главу государства в 2018 году в последний раз изберет народ, в будущем его будут избирать 300 делегатов.