Армения подошла к опасной черте

Президент Армении заявил, что ситуация в стране достигла опасной черты

Президент Армении Армен Саркисян заявил, что ситуация в стране достигла опасной черты и призвал противоборствующие стороны к сдержанности и поиску диалога. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

«Призываю всех, прежде чем сделать любой шаг, проявить крайнюю сдержанность и ответственность, строжайше следовать духу и букве закона, не выходить из рамок прав и обязанностей гражданина Армении, не выходить из рамок ваших должностных полномочий», — отметил он.

По словам Саркисяна, «висящая в воздухе нетерпимость достигла высшей точки».

«Нельзя допустить, чтобы разделяющий стороны водораздел было невозможно связать мостом…я готов встретиться с депутатом Национального Собрания Николом Пашиняном с целью смягчить существующую напряжённость посредством диалога политических сил», — заключил он.

Ранее стало известно, что в Ереване были задержаны 228 активистов, которые устроили демонстрацию против избрания премьер-министром Сержа Саргсяна

Также сообщалось, что в столице Армении после столкновений митингующих с полицейскими были госпитализированы семь человек.