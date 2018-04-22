«Это не переговоры, это шантаж» 

1/10 Протесты, начавшиеся в Армении 13 апреля, продолжаются. Сегодня шествие оппозиции было остановлено в районе Эребуни. Против нее применили спецсредства, передает РИА Новости. РИА Новости Фото:

2/10 Также стало известно, что в ситуацию вмешались священнослужители. Они встали между демонстрантами и полицией на центральном проспекте Еревана. Reuters Фото:

3/10 Ранее состоялся диалог оппозиционера Пашиняна с Саргсяном. Встреча продлилась три минуты и закончилась провалом. ТАСС Фото:

4/10 Премьер прибыл в гостиницу «Мэрриот-Армения», сел на отведенную для переговоров сцену и терпеливо ждал. РИА Новости Фото:

5/10 Вошедший в зал после него Пашинян демонстративно медленно располагался, а затем заявил, что диалога быть не может и разговор должен идти об условиях отставки. ТАСС Фото:

6/10 Премьер возразил: «Это не переговоры, не диалог: это ультиматум, шантаж в адрес государства и законной власти». ТАСС Фото: