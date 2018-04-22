Ещё
Это не переговоры, это шантаж
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Это не переговоры, это шантаж» 

Рамблер 1 час назад
В Армении продолжаются протесты против избрания премьером страны Сержа Саргсяна.
1/10  Протесты, начавшиеся в Армении 13 апреля, продолжаются. Сегодня шествие оппозиции было остановлено в районе Эребуни. Против нее применили спецсредства, передает РИА Новости.
Фото:
2/10  Также стало известно, что в ситуацию вмешались священнослужители. Они встали между демонстрантами и полицией на центральном проспекте Еревана.
Фото:
3/10  Ранее состоялся диалог оппозиционера Пашиняна с Саргсяном. Встреча продлилась три минуты и закончилась провалом.
Фото:
4/10  Премьер прибыл в гостиницу «Мэрриот-Армения», сел на отведенную для переговоров сцену и терпеливо ждал.
Фото:
5/10  Вошедший в зал после него Пашинян демонстративно медленно располагался, а затем заявил, что диалога быть не может и разговор должен идти об условиях отставки.
Фото:
6/10  Премьер возразил: «Это не переговоры, не диалог: это ультиматум, шантаж в адрес государства и законной власти».
Фото:
7/10  Как сообщила полиция, на данный момент в полицейские отделения доставлены 228 человек.
Фото:
8/10 
Фото:
9/10 
Фото:
10/10 
Фото:
Оппозиция обвиняет его в неэффективном управлении и экономических неудачах.
В ситуацию вмешались даже священнослужители. Они встали между демонстрантами и полицией.
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Захарова сообщила хорошую новость164
Скончался Евгений Звягин6
«На ноги встали все деревни, все маленькие, большие города»505
Макрон дал совет по общению с Путиным101
Масляков резко пригрозил Светлакову30
Видео
01:00
ZDF признал химатаку в Сирии фальшивкой
В мире
02:13
Трагедия армянского протеста
СНГ В мире
00:51
Порошенко перехвалил украинский паспорт
В мире Украина
02:58
США и союзники отказались покидать Сирию
В мире Ближний Восток
00:50
Макрон дал совет по общению с Путиным
В мире Социология
01:47
Россия получила неожиданную помощь
В мире
00:32
Стали известны подробности смерти Нины Дорошиной
Шоу-бизнес
01:31
В голландской церкви сыграли на колоколах песни Avicii
В мире Другое
00:43
«Турецкое упрямство доведёт США до бешенства»
В мире Статьи
00:54
Мир приветствует остановку ядерных испытаний КНДР
Статьи Азия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение