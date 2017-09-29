Туроператоры, которые отправляют россиян на отдых с билетами в один конец, могут быть исключены из реестра туроператоров.



Также он поручил сообщить туроператорам, что, если они будут отправлять людей на отдых с билетом в один конец, их деятельность смогут приостановить до рассмотрения вопроса об исключении из реестра туроператоров. А в этом случае компании будет запрещено заниматься туристической деятельностью.