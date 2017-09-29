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Турфирмы, продающие билеты "в один конец", исключат из реестра
Туроператоры, которые отправляют россиян на отдых с билетами в один конец, могут быть исключены из реестра туроператоров.
Изучить данный вопрос поручил министр культуры России Владимир Мединский. По его словам, Ростуризму нужно занять более жесткую позицию в контактах с Росавиацией для того, чтобы защищать права людей и неукоснительно соблюдать законодательство.
Также он поручил сообщить туроператорам, что, если они будут отправлять людей на отдых с билетом в один конец, их деятельность смогут приостановить до рассмотрения вопроса об исключении из реестра туроператоров. А в этом случае компании будет запрещено заниматься туристической деятельностью.
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