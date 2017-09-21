

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что США хотят "похоронить" проект "Северный поток — 2" с помощью санкций. Об этом сообщает РИА "Новости".



"Самой "прагматичной" является позиция Соединенных Штатов Америки, которые хотят похоронить этот проект при помощи всякого рода юридических решений, инструментов, санкций, оказывая двусмысленное воздействие на Европейский Союз ", — сказал Медведев по итогам переговоров с финским коллегой Юхой Сипилей.

Он также подчеркнул, что Финляндия конструктивно относится к "Северному потоку — 2" как к бизнес-проекту.

