Правительство Дании подготовило и направило на обсуждение законопроект, дающий возможность помешать строительству газопровода «Северный поток — 2», сообщает газета Politiken.

Власти страны хотят получить право отклонять проекты по прокладке трубопроводов через территориальные воды Дании, одним из которых является и «Северный поток — 2».

Отмечается, что в этих действиях они руководствуются соображениями безопасности и внешнеполитическим положением.

Пока на законодательном уровне заявка может быть отклонена только энергетическим агентством Дании при условии, что строительство создает значительную экологическую угрозу.