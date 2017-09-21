Украина заблокировала работу предприятий «ЕвроХима»



На Украине приостановлена деятельность компаний, входящих в группу «ЕвроХим» . Об этом «Ленте.ру» сообщили в холдинге.



«В данном случае мы, к сожалению, констатируем, что в экономику и бизнес вмешивается политика. В ближайшее время "ЕвроХим" обратится в соответствующие государственные органы Украины с целью получения разъяснений относительно данного вопроса и предоставления информации, обосновывающей позицию компании и необходимой для отмены ограничений», — заявил представитель компании Владимир Торин

Он добавил, что компания ведет свою деятельность в более чем ста странах мира в соответствии с национальным законодательством регионов присутствия и рассматривает указанные ограничения как абсолютно необоснованные.





В среду, 20 сентября, стало известно о введении санкций против российских предприятий, поставляющих минеральные удобрения. Среди них также были 9 компаний группы «ЕвроХим». Под ограничения попали и другие организации, не входящие в химический холдинг: «Галактика», «Русагрохим», «Боснис», «Агрохимуниверсал», «Агроцентр-Белгород», «Агрохимцентр-Тамбов», «Рязаньагрохим» и другие. Всего в списке оказалось 18 компаний. Украинские власти обвинили их в поставках аммиачной селитры в самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики (ДНР и ЛНР) в обход украинской таможни.