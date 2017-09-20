Украина ввела санкции против ряда российских компаний



Украина ввела санкции в отношении ряда российских поставщиков минеральных удобрений. Соответствующее решение приняли в министерстве экономического развития и торговли страны. Об этом сообщают «Ведомости».



Ограничительные меры введены против компаний, входящих в группу «Еврохим» : «Агроцентр Еврохим — Краснодар», ООО «Агроцентр Еврохим — Липецк», «Агроцентр Еврохим — Невиномысск», «Агроцентр Еврохим — Орел», «Агроцентр Еврохим — Волгоград», «Еврохим трейдинг рус», «Новомосковская акционерная компания „Азот“, АО „Невинномысский Азот“ и АО „МХК Еврохим“.

Помимо этого, санкции введены в отношении поставщиков ООО „Галактика“, „Боснис“, „Агрохимуниверсал“, „Русагрохим“, „Агроцентр-Белгород“, „Рязаньагрохим“, „Агрохимцентр — Тамбов“, „Зарайская Сельхозхимия“, „Аграрник“, „Югагрохим“, „Целинскагрохимсервис“, АО „Агрохимия“, „Балттрейдхим“, „Общество поддержки фермерских хозяйств“, „Юг-Бизнеспартнер“, „Агрохимуниверсал“. По данным министерства, деньги, полученные от „растаможки“ минудобрений в самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР), шли на финансирование незаконных вооружённых формирований на территории Украины.



Киев неоднократно обвинял Москву в финансовой и военной поддержке ополченцев ДНР и ЛНР. В Кремле все обвинения отвергают и заявляют, что Россия не является стороной конфликта.