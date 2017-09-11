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В России вырастет МРОТ
Министерство труда и социальной защиты России подготовило законопроект, согласно которому с 1 января 2018 года минимальный размер оплаты труда (МРОТ) увеличится до 85% от прожиточного минимума. С таким заявлением выступил глава ведомства Максим Топилин. Его слова передаются на сайте Минтруда.
«В соответствии с поручением президента законопроект предусматривает повышение МРОТ в два этапа: с 1 января 2018 года — до 85% прожиточного минимума трудоспособного населения, с 1 января 2019 года — до 100%», —заявил Топилин.
МРОТ будет повышен до 9 489 рублей. Законопроект будет внесён в российский парламент вместе с проектом бюджета страны на 2018-2020 годы. 11 сентября российский президент Владимир Путин выступил с предложением повысить размер оплаты труда (МРОТ) до 85% от прожиточного минимума. Сейчас этот показатель составляет 71-72%. Предполагается, что с 1 января 2019 года МРОТ приравняют к прожиточному минимуму. Министр экономического развития Максим Орешкин заявил, что в ближайшие три года рост реальных зарплат россиян составит 10%.
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