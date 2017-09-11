В России вырастет МРОТ



Министерство труда и социальной защиты России подготовило законопроект, согласно которому с 1 января 2018 года минимальный размер оплаты труда (МРОТ) увеличится до 85% от прожиточного минимума. С таким заявлением выступил глава ведомства Максим Топилин . Его слова передаются на сайте Минтруда.

«В соответствии с поручением президента законопроект предусматривает повышение МРОТ в два этапа: с 1 января 2018 года — до 85% прожиточного минимума трудоспособного населения, с 1 января 2019 года — до 100%», —заявил Топилин.

