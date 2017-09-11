Далее:
Главное сейчас
RT на русском

Минэкономразвития ожидает роста реальных зарплат в России на 10% за три года

В России вырастут зарплаты
Фото:
Рост реальных зарплат в России в течение трёх лет должен составить около 10%. Об этом заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин.
«За трёхлетний период рост реальных зарплат должен составить около 10%», — цитирует министра РИА Новости.
Орешкин также напомнил, что в этом году плановый рост реальных заработных плат может превысить 3%, а в следующем составит около 4%.
Ранее сообщалось, что российский лидер Владимир Путин предложил с 1 января 2018 года повысить минимальный размер оплаты труда (МРОТ) до 85% от прожиточного минимума.
Еще 2 источника
Бизнес Главное Деньги Экономика
РИА Новости
Минэкономразвития
Владимир Путин Максим Орешкин
Оставить комментарий

RT на русском: последние новости