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Минэкономразвития ожидает роста реальных зарплат в России на 10% за три года
Рост реальных зарплат в России в течение трёх лет должен составить около 10%. Об этом заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин.
«За трёхлетний период рост реальных зарплат должен составить около 10%», — цитирует министра РИА Новости.
Орешкин также напомнил, что в этом году плановый рост реальных заработных плат может превысить 3%, а в следующем составит около 4%.
Ранее сообщалось, что российский лидер Владимир Путин предложил с 1 января 2018 года повысить минимальный размер оплаты труда (МРОТ) до 85% от прожиточного минимума.
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