Минэкономразвития ожидает роста реальных зарплат в России на 10% за три года

Максим Орешкин.

Рост реальных зарплат в России в течение трёх лет должен составить около 10%. Об этом заявил глава Минэкономразвития



«За трёхлетний период рост реальных зарплат должен составить около 10%», — цитирует министра РИА Новости

Орешкин также напомнил, что в этом году плановый рост реальных заработных плат может превысить 3%, а в следующем составит около 4%.

