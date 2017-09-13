Сбербанк оказался под серьезной угрозой

Оба банка уже находятся под санкциями, введенными еще при бывшем президенте Бараке Обаме . Новые же санкции связаны с финансированием гособоронзаказа и могут лишить кредитные организации возможности проводить операции в валюте. Поэтому, как сообщает издание, государство может создать новый банк для финансирования оборонки.

В начале августа 2017 года президент США Дональд Трамп подписал новые санкции против России, чем усложнил возможную процедуру их снятия: теперь для этого президенту будет необходимо одобрение Конгресса.