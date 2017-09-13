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Сбербанк оказался под серьезной угрозой
Санкции США против России, утвержденные в августе этого года президентом страны Дональдом Трампом, содержат общие формулировки. Уточнены они будут в начале 2018 года и могут грозить серьезными проблемами двум крупнейшим российским банкам — «Сбербанку» и ВТБ, сообщает BFM.
Оба банка уже находятся под санкциями, введенными еще при бывшем президенте Бараке Обаме. Новые же санкции связаны с финансированием гособоронзаказа и могут лишить кредитные организации возможности проводить операции в валюте. Поэтому, как сообщает издание, государство может создать новый банк для финансирования оборонки.
Андрей Фролов, научный сотрудник Центра анализа стратегий и технологий, прокомментировал BFM идею создания специального «оборонного» банка: «Такого рода монстра создавать… Это нельзя же создать по мановению волшебной палочки, то есть это займет несколько лет. Наступит переходный период, когда банкам все равно придется гособоронзаказом заниматься».
В начале августа 2017 года президент США Дональд Трамп подписал новые санкции против России, чем усложнил возможную процедуру их снятия: теперь для этого президенту будет необходимо одобрение Конгресса.
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