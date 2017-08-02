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"Неконституционные меры": Трамп о новых санкциях против РФ

Дональд Трамп заявил, что подписанный им закон о расширении ограничительных мер в отношении России, Ирана и Северной Кореи содержит ряд «неконституционных мер». Заявление главы государства передаёт телеканал CNBC в своём аккаунте в Twitter.
Трамп добавил, что закон нарушает исключительные полномочия главы государства. Политик подчеркнул, что стремление американского конгресса контролировать действия президента противоречит постановлениям Верховного суда США.
2 августа Дональд Трамп подписал закон, ужесточающий санкции в отношении России, Ирана и Северной Кореи.

Документ расширяет ограничительные меры, принятые
администрацией бывшего американского президента Барака Обамы. Новые санкции усложняют процесс получения российскими компаниями кредитов на Западе и работу энергетических предприятий. Инициатива предполагает противодействие строительству «Северного потока-2». Под санкции подпадают все новые проекты, в которых доля российских компаний составляет 33% и более. Кроме того, закон усложняет главе государства процесс отмены ограничительных мер. Российский президент Владимир Путин назвал новые санкции США «обеспечением собственных интересов с отягчающими обстоятельствами и особым цинизмом». В Европейском союзе действия США назвали односторонними.
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