Путин снова обрадовал россиян

После доклада министра экономического развития Максима Орешкина на совещании президента с членами правительства Путин заявил, что «экономика из кризиса вышла, набирает обороты, и нам… нужно сделать все для того, чтобы эту динамику сохранить». При этом глава государства уточнил, что эта динамика дает результаты постепенно : «Участники экономической деятельности и граждане постепенно будут ощущать позитивные факторы, происходящие в экономике».

Также Путин поставил под сомнение заявления Орешкина о восстановлении доходов, росте зарплат населения и потребительского спроса.

5 сентября Путин заявил, что темпы роста экономики страны превысили 2%. При этом инфляция рекордно снизилась.