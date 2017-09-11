Главные события у вас в почте
Путин снова обрадовал россиян
Президент России Владимир Путин заявил, что экономика России вышла из кризиса, сообщает ТАСС.
После доклада министра экономического развития Максима Орешкина на совещании президента с членами правительства Путин заявил, что «экономика из кризиса вышла, набирает обороты, и нам… нужно сделать все для того, чтобы эту динамику сохранить». При этом глава государства уточнил, что эта динамика дает результаты постепенно: «Участники экономической деятельности и граждане постепенно будут ощущать позитивные факторы, происходящие в экономике».
Также Путин поставил под сомнение заявления Орешкина о восстановлении доходов, росте зарплат населения и потребительского спроса.
5 сентября Путин заявил, что темпы роста экономики страны превысили 2%. При этом инфляция рекордно снизилась.
Оставить комментарий