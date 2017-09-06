Власти Петербурга запросили 400 млн рублей на реконструкцию «Зенит-арены»

Комитет по строительству Петербурга на совещании в законодательном собрании запросил дополнительно 400 млн руб. на мероприятия, связанные с проведением чемпионата мира по футболу в 2018 году.



Планируется перенести медиацентр, который мешает переместить из-под крыши выкатное поле стадиона на Крестовском острове, строительство которого обошлось в сумму свыше 43 млрд рублей, пишут «Ведомости»



«Предварительное решение о переносе медиацентра стадиона есть, оно пока не оформлено, необходимо получить официальное согласие FIFA. И клуб, и оргкомитет, и город заинтересованы в том, чтобы было хорошее поле. Для этого его надо периодически выкатывать, соответственно, нужно переносить медиацентр», — цитирует ТАСС гендиректора оргкомитета «Россия-2018» Алексея Сорокина



Издание напомнило, что после тестовой закатки поля в октябре 2016 г. эксперты FIFA обнаружили вибрацию газона и потребовали ее устранить. Для этого дополнительно было установлено около 300 тонн балок и поле стало невыездным, а на площадке, которая предназначалась для хранения поля за пределами стадиона, был построен временный медиацентр.

По данным издания, первый демонтаж поля займет пару суток, временная инфраструктура, создание и демонтаж которой финансирует управляющая стадионом АНО «Арена-2018», займет еще 21 день.





Как сообщил вице-губернатор Петербурга Игорь Албин , основные затраты на замену рулонного газона возьмет на себя ФК «Зенит»

В клубе уже сообщили, что денег на это в бюджете клуба не предусмотрено.



«По срокам с уверенностью говорить пока сложно. Постараемся сделать это как можно раньше. Имеет смысл начать выкатывать его уже сейчас», — сказал Сорокин, не подтвердив информацию о том, что перенос медиацентра обойдется в 400 млн руб.

