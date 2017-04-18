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УФАС: многие работы на стадионе на Крестовском острове потребуют переделки
Заместитель руководителя Управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Санкт-Петербургу Петр Яковлев считает, что могут быть заключены новые госконтракты по стадиону "Зенита" в связи с тем, что многие выполненные работы потребуют переделки.
"Ситуация со стадионом будет долго продолжаться. По имеющимся сведениям, очень многие работы потребуют переделки, а значит, будут новые госконтракты", - приводит слова Яковлева "Интерфакс".
Также имеются нарушения и в организации процедуры закупок по арене. В частности, тендер на благоустройство территорий стадиона стоимостью более 900 млн рублей был организован в форме закупки у единственного поставщика.
"На организаторов был наложен штраф 50 тысяч рублей. Это максимальная сумма штрафа, который может быть наложен по закону", - добавил представитель антимонопольной службы.
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