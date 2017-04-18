УФАС: многие работы на стадионе на Крестовском острове потребуют переделки

"Ситуация со стадионом будет долго продолжаться. По имеющимся сведениям, очень многие работы потребуют переделки, а значит, будут новые госконтракты", - приводит слова Яковлева "Интерфакс".

Также имеются нарушения и в организации процедуры закупок по арене. В частности, тендер на благоустройство территорий стадиона стоимостью более 900 млн рублей был организован в форме закупки у единственного поставщика.

"На организаторов был наложен штраф 50 тысяч рублей. Это максимальная сумма штрафа, который может быть наложен по закону", - добавил представитель антимонопольной службы.