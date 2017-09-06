Россияне разлюбили Крым

За восемь месяцев этого года Крым посетили 4,1 млн туристов. Официальная статистика говорит о снижении спроса на отдых в республике по сравнению с прошлым годом на 4%. Однако эксперты считают, что спрос упал сильнее — на 10-20%. При этом в следующем году еще меньше россиян захотят отдохнуть на полуострове, прогнозируют они.

Число туристов, посетивших Крым в январе-августе, снизилось на 4,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в сообщении министерства курортов и туризма республики. Таким образом, за восемь месяцев этого года Крым посетило около 4,1 млн россиян.



«Больше всего туристов с начала года отдохнуло на Южном берегу Крыма — 43,5% от общего количества туристов, отдохнувших с начала года в Крыму в целом, на Западном побережье Крыма — 22%, на Восточном побережье Крыма — 19,7%, в других регионах (г. Симферополь, Симферопольский и Бахчисарайский районы) — 14,8%», — говорится в сообщении министерства.



При этом в пансионатах, санаториях и гостиницах отдохнули приблизительно 914 тыс. организованных туристов. «Средняя загрузка работающих средств размещения с начала года составила 40,5%, в августе — 64,6%», — отмечают в министерстве.



Таким образом, нынешняя статистика фиксирует охлаждение интереса россиян к Крыму. Надежды властей республики, которые предсказывали в этом году туристический поток в Крым на уровне прошлого года, пока что не оправдываются.



По его словам, основную часть турпотока в Крым составляют российские туристы — в прошлом году их доля была 83,5%. Остальные 16,5% — иностранцы, большинство из них — украинцы. Процент гостей из дальнего зарубежья очень небольшой (около 4–5%).



Однако по мнению предстувителей туротрасли, реальное снижение турпотока на полуостров намного выше. По словам генерального директора компании «Дельфин» Сергея Ромашкина, сокращение турпотока составляет примерно 10%. «В Крыму статистику о туристах считают на основании данных аэропортов о количестве въехавших и переправившихся через Керченский пролив. Однако не все въехавшие таким образом в республику являются туристами», — отмечает эксперт.



По словам Ромашкина, турпоток в Крым вырос на волне медийной популярности и достиг пика, а теперь будет постепенно снижаться. Эксперты объясняют прошлогодний всплеск интереса россиян к Крыму тем, что были ограничены возможности для посещения Турции и Египта.



В этом году из-за укрепления рубля многие россияне предпочли поездки за границу отдыху на родных просторах. По данным Росстата, за первые шесть месяцев 2017 года выехали в туристических целях в зарубежные страны 17,1 млн россиян.



В прошлом году речь шла о гораздо более скромной цифре в 13,2 млн человек.



Отношения России и Турции ухудшились в 2015 году, когда турецкий истребитель сбил в Сирии российский бомбардировщик Су-24. Это привело к тому, что чартерам запретили летать в Турцию. Но после длительного перерыва этой весной чартерные рейсы в Турцию возобновились.



По данным Росстата, за январь-июнь 2017 года Турцию посетили 1,6 млн россиян.



Для сравнения, за аналогичный период 2016 года их было всего 168 тыс. человек, тогда как в мирные первые полгода 2015 года — почти 1,4 млн туристов.





Ранее эксперты прогнозировали, что Турцию в этом году посетят 4,5 млн человек из России. Однако итоговые цифры могут быть все-таки меньше из-за вспышки вируса Коксаки в стране. По данным АТОР, вирус Коксаки уже снизил спрос на отдых в Турции в августе на 15%. Количество российских граждан, заразившихся вирусом Коксаки в турецкой провинции Анталья к началу сентября, увеличилось до 59 человек, сообщил во вторник МИД РФ

Так что у Крыма появился шанс оттянуть часть туристов обратно.



По прогнозу Ромашкина, во время нынешнего бархатного сезона Крым могут посетить еще 700-750 тысяч туристов.

