Пляжи забиты: слухи о провале турсезона в Крыму оказались преувеличены

Летом 2017 года пляжи и отели Крыма оказались забиты туристами. Об этом сообщает Nation News.



По данным издания, на полуострове отдыхают не только россияне и украинцы, но и туристы из США, Канады, Австрии, Германии, Австралии и Индонезии.



Ситуацию на крымских пляжах демонстрируют видео и фотографии в соцсетях. Например, видео под названием «УЖАС КАКОЙ. На пляже негде лечь загорать. ПОЛНО ТУРИСТОВ», снятое в Алуште 30 июля и опубликованное на YouTube.



Директор турпоператора «СНП-Крым» Иван Коваленко рассказал изданию, что сейчас также очень много людей в Судаке, Новом свете, Коктебеле и Феодосии. «В июле Крым достиг своего стандартного пика туристов, пляжи переполнены. Туристы прибывают и самолетами, и на автомашинах. Авиарейсы все полные», - отметил он.

По данным Коваленко, все четырех- и пятизвездочные отели Крыма заполнены с самого начала сезона, также «забиты все объекты общепита среднего уровня – кафе, пиццерии».



На долю туристов из Украины, по его словам, сегодня приходится от десяти до 15 процентов турпотока в зависимости от региона. Большая часть из них приехала лечиться в санатории.

