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Пляжи забиты: слухи о провале турсезона в Крыму оказались преувеличены
Летом 2017 года пляжи и отели Крыма оказались забиты туристами. Об этом сообщает Nation News.
По данным издания, на полуострове отдыхают не только россияне и украинцы, но и туристы из США, Канады, Австрии, Германии, Австралии и Индонезии.
Ситуацию на крымских пляжах демонстрируют видео и фотографии в соцсетях. Например, видео под названием «УЖАС КАКОЙ. На пляже негде лечь загорать. ПОЛНО ТУРИСТОВ», снятое в Алуште 30 июля и опубликованное на YouTube.
Директор турпоператора «СНП-Крым» Иван Коваленко рассказал изданию, что сейчас также очень много людей в Судаке, Новом свете, Коктебеле и Феодосии. «В июле Крым достиг своего стандартного пика туристов, пляжи переполнены. Туристы прибывают и самолетами, и на автомашинах. Авиарейсы все полные», - отметил он.
По данным Коваленко, все четырех- и пятизвездочные отели Крыма заполнены с самого начала сезона, также «забиты все объекты общепита среднего уровня – кафе, пиццерии».
На долю туристов из Украины, по его словам, сегодня приходится от десяти до 15 процентов турпотока в зависимости от региона. Большая часть из них приехала лечиться в санатории.
Ранее глава комитета правительства Крыма по межнациональным делам Заур Смирнов заявил, что Киев решил помешать поездкам украинских туристов на полуостров. По словам Смирнова, информацию об этом ему предоставили источники «из числа служащих госпогранслужбы Украины». Пограничники заявили, что «получили от киевского руководства команду создавать искусственные препятствия». Однако министр курортов и туризма республики Сергей Стрельбицкий говорил, что ожидает в 2017 году роста туристического потока из Украины, так как у многих украинцев «с Крымом остались родственные и семейные связи, бизнес».
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