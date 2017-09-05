Сбербанк в 2019 году запустит проект по предоставлению госуслуг в своих отделениях



Сбербанк в 2019 году планирует реализовать проект, в рамках которого сотрудники отделений будут выполнять функции работников многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ), начиная от выдачи российского паспорта и заканчивая регистрацией квартиры. Об этом сообщил журналистам вице-президент Сбербанка Андрей Шаров в рамках нулевого дня Восточного экономического форума (ВЭФ).

" Банковский сотрудник будет выполнять функции сотрудника МФЦ. Это значит, что вы сможете зарегистрировать квартиру, получить паспорт или водительские права в банке. Планируем, что это пойдет в 2019 году" , — сказал Шаров.



По его словам, тестирование нового проекта будет идти в течение 2018 года, так как это принципиально новая модель обслуживания для банка.



" Мы будем сотрудничать с регионами, где есть дефицит МФЦ. Примерно в 30% субъектов РФ есть такая потребность" , — пояснил Шаров.



" Присутственные места" на многих навевают тоску. Инициатива, наверняка, придется кстати. Поделитесь с друзьями — для этого нажмите на кнопки соцсетей ниже: