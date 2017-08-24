Крымские банки остались без американского софта

Российский национальный коммерческий банк (РНКБ) и Темпбанк, на которые были наложены западные санкции из-за работы в Крыму, останутся без программного обеспечения для работы со SWIFT. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на три источника.



Правами на ПО обладает компания Finastra. Руководство компании уведомило своего российского дистрибьютора «Финнет» о прекращении работы с этими кредитными организациями с 31 августа. На данный шаг руководители Finastra пошли, оценив риски, связанные с тенденцией на ужесточение санкций против России. На деятельность РНКБ лишение банка доступа к SWIFT никак не повлияет, так как кредитная организация работает только в России и использует расчётную систему Центрального Банка.



Для доступа к международной системе обмена финансовыми сообщениями банки используют две программные системы: софт от Finastra и от самой SWIFT (Alliance Access). По словам одного из собеседников издания, большинство банков в мире пользуются программным обеспечением от SWIFT. Банкам Крыма запрещено проводить финансовые операции с зарубежными кредитными организациями из-за режима санкций. Крым вошёл в состав России по результатам референдума в марте 2014 года.