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Российский банк отключили от SWIFT
Российский «Темпбанк» отключили от международной системы обмена финансовыми данными SWIFT. Причина отключения в том, что топ-менеджмент кредитной организации оказался в списке антироссийских санкций США. Об этом сообщает портал «Русская весна» со ссылкой на источник.
Сотрудники банка попали под санкции из-за обеспечения торговых операций с Ираном и Сирией. В частности, российский банк открыл счета иранскому центробанку и ряду сирийских компаний. Инициатором отключения «Темпбанка» от SWIFT стала правозащитная организация «Объединения против ядерной программы Ирана» (UANI).
В марте 2017 года глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявила, что Россия защищена на случай полного отключения от системы SWIFT. По словам главы регулятора, негативные последствия при таком сценарии не угрожают российской экономике.
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