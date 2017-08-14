Российский банк отключили от SWIFT



Российский «Темпбанк» отключили от международной системы обмена финансовыми данными SWIFT. Причина отключения в том, что топ-менеджмент кредитной организации оказался в списке антироссийских санкций США. Об этом сообщает портал «Русская весна» со ссылкой на источник.

Сотрудники банка попали под санкции из-за обеспечения торговых операций с Ираном и Сирией. В частности, российский банк открыл счета иранскому центробанку и ряду сирийских компаний. Инициатором отключения «Темпбанка» от SWIFT стала правозащитная организация «Объединения против ядерной программы Ирана» (UANI).

