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Эстонию шокировало возможное возвращение права голоса России в ПАСЕ 

Деловая газета «Взгляд» 47 минут назад
Фото: РИА Новости
Министр обороны Эстонии Юри Луйк выступил против решения о восстановлении права голоса России в Парламентской ассамблее Европы (ПАСЕ).
Договорились: принято решение о членстве России в ПАСЕ
«Меня шокировало решение Совета Европы предоставить России в Совете полноту прав», — заявил эстонский министр, передает ТАСС.
Он добавил, что в таком случае на повестку дня следующим вопросом может быть внесена отмена санкций ЕС против России.
После крымских событий в Совете Европы наложены санкции на Россию, из-за чего Москва приостановила выплаты членских взносов. Россия была лишена права голоса в ПАСЕ в 2014 году.
В мае Комитет министров Совета Европы принял решение, открывающее путь для возвращения России в ПАСЕ.
Газета ВЗГЛЯД разбирала, почему возвращение России в ПАСЕ важно.
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Прибалтика , В мире , ЕС , Совет Европы , Деловая газета "Взгляд" , ИТАР-ТАСС , Эстония
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