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Договорились: принято решение о членстве России в ПАСЕ 

Рамблер 20 минут назад
Россия останется в ПАСЕ. Об этом, как сообщает ТАСС, заявил министр иностранных дел Германии Хайко Маас.
В 2014 году полномочия делегации России в Парламентской ассамблее Совета Европы были ограничены из-за присоединения Крыма и событий на Украине. В 2016-м российская делегации отказалась работать на таких условиях. В 2017-м Россия перестала платить взносы в бюджет СЕ.
В феврале 2019-го высокопоставленный собеседник в дипломатических кругах РФ рассказал «Известиям», что Россия может покинуть Совет Европы в июне, если права ее делегации в ПАСЕ не будут восстановлены полностью.
В апреле ПАСЕ приняла резолюцию, в которой призвала Россию заплатить взносы в бюджет и вернуть делегацию.
Сегодня состоялась сессия Комитета министров Совета Европы. По ее итогам глава немецкого МИДа заявил, что «достигнута договоренность о том, что Россия должна остаться в ПАСЕ».
Также Хайко Маас рассказал, что встретился с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Дипломаты обсудили ситуацию на Украине и сошлись во мнении, что ядерную сделку с Ираном следует сохранить.
Комментарии134
Политика , Видео , Европа , Сергей Лавров , МИД , Совет Европы , газета "Известия" , Германия , Республика Крым
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