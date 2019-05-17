Договорились: принято решение о членстве России в ПАСЕ

Россия останется в ПАСЕ. Об этом, как сообщает ТАСС, заявил министр иностранных дел Германии Хайко Маас.

В 2014 году полномочия делегации России в Парламентской ассамблее Совета Европы были ограничены из-за присоединения Крыма и событий на Украине . В 2016-м российская делегации отказалась работать на таких условиях. В 2017-м Россия перестала платить взносы в бюджет СЕ.

В феврале 2019-го высокопоставленный собеседник в дипломатических кругах РФ рассказал «Известиям», что Россия может покинуть Совет Европы в июне, если права ее делегации в ПАСЕ не будут восстановлены полностью.

В апреле ПАСЕ приняла резолюцию, в которой призвала Россию заплатить взносы в бюджет и вернуть делегацию.

Сегодня состоялась сессия Комитета министров Совета Европы. По ее итогам глава немецкого МИДа заявил, что «достигнута договоренность о том, что Россия должна остаться в ПАСЕ».