Украина начала платить по российским счетам

Украина компенсировала России часть судебных издержек по иску о долге в $3 млрд Киев перечислил Москве $1,57 млн в счет судебных издержек. Эксперты подчеркивают, что к уплате основной суммы долга это не имеет отношения. В начале следующего года украинская стороны пытается уклониться от уплаты основной суммы долга и оспорить решение Высокого суда Лондона, вынесенное в пользу России.

Украина перечислила России £1,16 млн ($1,57 млн) и таким образом исполнила постановление Высокого суда Лондона о компенсации части судебных издержек, понесенных российской стороной.



«Компания The Law Debenture Corporation PLC, представляющая в качестве доверителя (трасти) интересы РФ как единственного владельца облигаций Украины номиналом $3 млрд, подтвердила поступление от Украины платежа в сумме £1,16 млн», — сообщается на сайте российского Минфина.



Таким образом власти Украины компенсировали России часть расходов, понесенных ей при подготовке иска о взыскании долга в размере $3 млрд



В марте Высокий суд Лондона удовлетворил ходатайство России об ускоренном рассмотрении иска к Украине по поводу займа в $3 млрд в виде облигаций, выкупленных в декабре 2013 года, и принял решение в пользу нашей страны. Кроме того, тогда же



Высокий суд Лондона обязал Украину возместить России часть расходов, связанных с судебным разбирательством, в сумме £2,8 млн, 50% которых дебитор должен был заплатить не позднее 20 сентября 2017 года.



26 июля Высокий суд Лондона «конкретизировал вердикт от 29 марта 2017 года, вынесенный в пользу России по иску к Украине. Суд обязал Украину выплатить России номинальную стоимость облигаций в сумме $3 млрд, сумму неосуществленного купонного платежа в размере $75 млн и штрафные проценты, начисляемые на эти суммы. Выплаты штрафных процентов рассчитываются с 21 декабря 2015 года по дату полного исполнения обязательств.





»Каждый день просрочки будет стоить государственному бюджету Украины (украинским налогоплательщикам) более $673 тыс.», — сообщал Минфин РФ



Напомним, Россия купила украинские облигации еще в декабре 2013 года за счет средств Фонда национального благосостояния. Президентом Украины на тот момент был Виктор Янукович . После ухода его с поста главы государства новые власти предложили Москве реструктуризировать заем вместе с обязательствами перед частными кредиторами, однако Россия настаивала на том, что этот госдолг должен быть погашен.



Тогда же совет директоров МВФ признал статус долга Украины перед Россией суверенным — это означает, что обязательства по выплате долга несет государство-заемщик. Однако Киев наложил мораторий на выплаты по займу.

По версии Киева данные Москвой деньги являлись «взяткой Януковичу», превышающей порог по госзайму. В начале 2016 года Россия стала инициатором судебного разбирательства, подав иск в Высокий суд Лондона.





В решении в пользу России судья Уильям Блэр заявлял о том, что Украина не предоставила никаких аргументов в свою пользу. «Высокий суд Лондона признал отсутствие у ответчика каких-либо аргументов, опровергающих доводы истца о наличии долга по еврооблигациям, и, как следствие, отсутствие необходимости рассмотрения представленных аргументов защиты в ходе полномасштабного судебного разбирательства, предполагающего прения сторон», — говорилось в сообщении Минфина России по итогам решения.



Однако Киев до последнего времени говорил о несогласии с этим решением и заявлял о желании подать апелляцию. Слушания пройдут в январе 2018 года. Как комментировал «Газете.Ru» замминистра финансов Сергей Сторчак , российский Минфин не верит в возможную победу Украины в апелляционной инстанции.

«Они же (украинская сторона — «Газета.Ru») и перед заседанием Высокого суда Лондона говорили, что всех победят. Решение Высокого суда Лондона известно. С теми же самыми аргументами они, скорее всего, придут и в апелляционный суд, едва ли они придумают другие аргументы. Поэтому наш прогноз, что решение будет точно такое же», — сказал Сторчак.



Эксперты подчеркивают, что оплата судебных издержек не имеет никакого отношения к выплате основной суммы долга.



«Строго говоря, до вынесения решения апелляционным судом Лондона по долгу Украины она не должна выплачивать основную сумму долга и набежавшие по нему проценты. По общему правилу в случае оспаривания суда первой инстанции исполнение решения откладывается до вынесения и вступления в силу суда апелляционного.



Грубо говоря, с учетом того, что только в январе пройдут слушания, а до вынесения окончательного решения с этого момента может пройти еще несколько месяцев, скорее всего, в первой половине 2018 года никаких выплат ждать не стоит.

