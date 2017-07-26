Киев должен вернуть Москве $3 млрд

Сегодня Высокий суд Лондона конкретизировал свой вердикт от 29 марта нынешнего года по делу об облигационном займе, который был выдан Россией Украине в декабре 2013 года. Как сообщил российский Минфин, суд обязал Киев выплатить как номинальную стоимость облигаций в сумме $3 млрд, так и неосуществленный купонный платеж в размере $75 млн, а также штрафные проценты, начисляемые на эти суммы.





Речь идет о займе $3 млрд в виде облигаций, выкупленных Россией в декабре 2013 года, когда Украиной руководил Виктор Янукович . Срок погашения по бондам наступил 20 декабря 2015 года. Киев настаивал на реструктуризации долга, но не получив ее, ввел мораторий на погашение обязательств. В феврале 2016 года Минфин РФ подал иск в Высокий суд Лондона о взыскании с Киева $3 млрд долга, процентов и судебных расходов.

29 марта текущего года Высокий суд удовлетворил ходатайство России об ускоренном рассмотрении иска к Украине. Такой порядок предусматривает судопроизводство без проведения полномасштабного разбирательства, которое могло бы затянуться на несколько лет. Хотя формально мартовское решение не обязало Киев начать гасить долг, фактически суд тогда признал отсутствие у украинской стороны весомых аргументов для того, чтобы этого не делать. Российский Минфин уже тогда посчитал решение суда окончательной победой, украинский — заявлял о намерении подать апелляцию.



Сегодня суд уточнил свой вердикт. Он обязал Украину выплатить России номинальную стоимость облигаций в сумме $3 млрд, приобретенных в 2013 году за счет средств ФНБ, сумму неосуществленного купонного платежа в размере $75 млн и штрафные проценты, начисляемые на эти суммы. Проценты на сумму основного долга по облигациям подлежат оплате по ставке 8% годовых, проценты на сумму невыплаченного купона — по ставке «3-месячный ЛИБОР в долларах США плюс 2 процента годовых». Выплаты штрафных процентов рассчитываются с 21 декабря 2015 года и производятся по дату полного исполнения обязательств. Таким образом, каждый день просрочки будет стоить бюджету Украины более $673 тыс., подчеркивает в своем сообщении российский Минфин.



Кроме того, Высокий суд Лондона обязал Украину возместить России часть расходов, связанных с судебным разбирательством, в сумме £2,8 млн, 50% которых дебитор должен заплатить не позднее 20 сентября 2017 года. Более того, суд постановил, что требование России в отношении компенсации Украиной остальной части расходов, понесенных из-за неисполнения должником обязательств по облигациям, будет рассмотрено после вынесения решения по поданной в июне Украиной апелляции на вердикт Высокого суда. Слушания в апелляционном суде запланированы на январь 2018 года.



В связи с небольшим сроком, оставшимся до рассмотрения апелляции, суд продлил до вынесения вердикта по апелляции действие ранее принятого им решения, исключающего возможность принятия мер принуждения по возврату Украиной заемных средств.



«Минфин исходит из того, что установленные Высоким судом Лондона факты станут необходимым и достаточным основанием для утверждения апелляционным судом вердикта, вынесенного в пользу России»,— указывает российское финансовое ведомство.