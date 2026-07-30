Медведев заявил, что Россия находится в точке завершения СВО

Заместитель председателя Совета безопасности и бывший президент России Дмитрий Медведев высказался о завершении СВО. Об этом сообщает ТАСС.

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Во время разговора с добровольцами «Молодой гвардии "Единой России"» и Волонтерской роты он заявил, что сегодня СВО находится «в точке завершения». Он также добавил, что отправляющиеся в зону боевых действий новобранцы «внесут в это свою лепту».

«Мы действительно сейчас находимся в очень важной точке завершения специальной военной операции, и уверен, что вы внесете свою лепту в нашу победу», — заявил он.

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