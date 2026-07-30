Медведев спрогнозировал, чем закончится СВО

Специальная военная операция закончится победой России, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев на встрече с участниками Всероссийского молодежного форума «Гвардейск» 30 июля.

По словам политика, России необходимо думать о будущем.

«Когда закончится конфликт, а он, безусловно, закончится, и закончится нашей победой, нам все равно придется осуществлять некий переток людей из одного сектора в другой и проводить диверсификацию», — приводит его слова ТАСС.

Накануне Медведев заявил, что победа в специальной военной операции необходима для сохранения России.

Медведев назвал единственную возможность сохранить Россию

О том, что Россия добьется своих целей в СВО и сделает все, чтобы победить, неоднократно говорил и Президент РФ Владимир Путин.