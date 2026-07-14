США нанесли новые удары по Ирану

США нанесли новые авиаудары по территории Ирана. Об этом сообщает ABC News.

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Согласно информации СМИ, атака продолжилась несколько часов. Официальной информации о последствиях пока не поступало, но иранские издания сообщили, что как минимум один «вражеский снаряд» достиг острова Кешм. Сообщений о пострадавших на данный момент нет.

«Представитель США подтвердил, что американские войска в настоящее время наносят авиаудары по Ирану. Официальный представитель заявил, что авиаудары продолжались последние несколько часов», — сообщает источник.

Ранее СМИ сообщили, что США могут начать полномасштабную войну против Ирана после выборов.