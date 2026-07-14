СМИ: США могут начать полномасштабную войну против Ирана после выборов

США могут снова прибегнуть к полномасштабным боевым действиям против Ирана после промежуточных выборов в конгресс. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил американский портал Al-Monitor со ссылкой на источник.

По словам дипломата, работающего в одной из стран Персидского залива, нарушение прекращения огня между Ираном и США указывают на сохраняющиеся риски. Обе стороны «чередуют дипломатические шаги и сдерживания» и не хотят возвращения к войне — это станет проигрышной ситуацией как для Тегерана, так и для Вашингтона.

«Однако войну нельзя исключать, особенно после промежуточных выборов в конгресс, которые должны состояться в ноябре», — говорится в материале.

Собеседник портала отмечает, что после промежуточных выборов американского лидеру Дональду Трампу будет «меньше чего терять».