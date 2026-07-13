США атаковали Иран новым оружием

Центральное командование ВС США сообщило, что американские военные впервые применили против Ирана ударные безэкипажные катера. Об этом командование сообщило в соцсети X.

Согласно сообщению командования, для нанесения ударов использовались самолеты, корабли, ударные дроны и безэкипажные катера. Целями атаки стали военные системы ПВО, береговые радиолокационные станции, а также ракетные и беспилотные комплексы.

«Ормузский пролив — важнейший морской коридор для мировой торговли. Иран его не контролирует. Американские войска готовы обеспечить сохранение свободы судоходства для коммерческого судоходства, несмотря на продолжающуюся неоправданную агрессию, преследования, угрозы и произвольные заявления Ирана», — сообщили в командовании.

Ранее США нанесли удары по 13 городам Ирана.