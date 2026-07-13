США нанесли удары по 13 городам Ирана

Вооруженные силы США атаковали как минимум 13 иранских городов в ходе новой волны авиаударов, сообщает NourNews.

©

Под удары попали Абадан, Ахваз, Бендер-Аббас, Бендер-Махшехр, Бехбехан, Бушер, Джаск, Дизфуль, Кешм, Сирик, Хондаб, Хорремшехр и Эндимешк, передает ТАСС со ссылкой на NourNews.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Центральное командование ВС США сообщило, что американские войска нанесли новые удары по Ирану.

На прошлой неделе Вашингтон объявил, что режим прекращения огня между США и Ираном больше не действует.