Экс-разведчик раскрыл, когда успокоится Зеленский

Владимир Зеленский и его окружение не успокоятся, пока Россия не одержит победу в вооруженном противостоянии. Об этом заявил профессор МГИМО, бывший разведчик Андрей Безруков, сообщает NEWS.ru.

В кулуарах ПМЭФ Безруков выразил свое мнение по поводу украинского конфликта. Он отметил, что дипломатия не работает, и киевский режим не желает договариваться.

«Они не успокоятся, пока мы не выиграем конфликт. <...> Дипломатия не работает. Не хотят они с нами договариваться. Мы для них кость в горле. <...> Они нас убить хотят», — сказал Безруков.

Ранее Владимир Путин ответил на вопрос о том, что он скажет Зеленскому, если ему придется сесть с ним за столом переговоров для подписания мирного договора.