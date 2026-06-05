Впереди эскалация: Путин хочет мира, но готовится к войне

«Что касается того, что можно было бы друг другу сказать, если мы дойдём до окончания конфликта,– как минимум, можно и нужно было бы сказать: слава богу, что всё закончилось» - так Владимир Путин ответил на вопрос о том, что он скажет Зеленскому, если ему придется сесть с ним за столом переговоров для подписания мирного договора. И это, пожалуй, самое яркое и эмоционально заряженное из того, что хозяин Кремля заявил в ходе своей встречи с руководителями международных информационных агентств. Самое яркое — но не самое политически актуальное.

Вот оно — самое важное и политически актуальное. Путин, отвечая на вопрос генерального директора ТАСС Андрея Кондрашова о том, «применялся ли в ходе последних атак, ударов возмездия по Украине «Орешник»: «Если уж по-честному, открою вам большую военную государственную тайну: просто ударили туда, где было удобно посмотреть результаты... У нас потом туда залетели наши дроны, в этот сарай, по которому ударили, и просто посмотрели, как были положены разводящиеся блоки, посчитали до миллиметра всё. Для нас это важно, чтобы принимать в будущем решения о полноформатном применении «Орешника» по назначаемым целям, в том числе в районе городской застройки».

Последнее предложение предыдущего абзаца стоит, как мне кажется, перечитать еще раз. Хочешь мира, готовься к войне — к нынешнему конфликту России и Украины эта формула применима лишь отчасти. Мы уже давно находимся в состоянии войны. А значит, время подготовки к ней осталось в прошлом. Но эта теория. Практика состоит в том, что сейчас противоборствующие стороны находятся на некой политической развилке, в ситуации выбора.

И Путин четко обозначил тот выбор, который он сделал: мир через силу. Мир на основе тех уступок и компромиссов, на которые Москва уже пошла в прошлом августе в Анкоридже. На Западе и на Украине сейчас новый информационно-агитационный цикл. Прошлый цикл, основанный на тезисе, что Зеленскому надо срочно идти на компромисс, остался в прошлом. Теперь снова проталкивается установка о том, что Киев якобы находится на выигрышной траектории.

Однако лидер РФ убежден, что все это ложь и пропаганда:

«Российские войска наступают по всей линии боевого соприкосновения. Нет места, где бы не было наступления российских войск. Самая главная проблема вооруженных сил Украины на сегодня–катастрофическая нехватка личного состава....Насильно людей забирают, мотивации нет никакой, воевать никто не хочет....Только за последнее время, не буду сейчас называть количество населенных пунктов, потому что боюсь ошибиться, но примерно 2440 квадратных километров российская армия поставила под свой контроль».

А вот ответ Путина на вопрос об атаке дронов на Санкт-Петербург в день начала экономического форума: «Да, западные спонсоры поставляют большое количество дронов самого разного вида, в том числе дальнего действия. Некоторые из них, к сожалению для нас, прорываются. Но в России имеется система противовоздушной обороны. Да, мы должны ее совершенствовать. Да, мы должны ее укреплять, и мы будем это делать. Но у Украины вообще такой системы нет».

Вывод, который из всего этого делает президент РФ: «Контролировать весь Донбасский регион и заключить сделку – не противоречит друг другу». Иными словами, позиция Кремля не изменилась. Москва готова к миру только на давно озвученных ей условиях. Однако позиция Зеленского тоже не изменилась. Прямо во время встречи Путина с руководителями международных информационных агентств он обнародовал свое «открытое письмо» хозяину Кремля.

Путин раскрыл, что сказал бы Зеленскому при личной встрече

В этом послании, реальным адресатом которого является точно не Путин, киевский начальник повторил все те условия, которые Москва уже не раз публично отвергала. Еще одна цитата Путина о возможности его встречи с Зеленским и подписания мирного соглашения с Киевом: «Подписывать мы можем только с теми людьми, которые, безусловно, являются в полном смысле этого слова легитимными для подписания документов подобного рода. Там много вариантов: председатель Верховной рады, может быть, сам Зеленский. Надо посмотреть, что это за документы и какие они будут иметь юридические последствия. Самое главное, было бы желание. А как это оформить, мы найдём, найдём способ».

И вот этого, как сказал Путин, «самого главного» пока нет. И признаков того, что оно появится в обозримом будущем, тоже никаких не наблюдается. Время говорить «слава богу, что всё закончилось» еще не настало. Вместо этого впереди, видимо, очередной виток эскалации. Этот виток совсем не обязательно будет включать в себя решение «о полноформатном применении «Орешника» по назначаемым целям, в том числе в районе городской застройки».

Но этот вариант тоже на столе - «предмете мебели», который в отличии от существующего пока лишь в теории потенциального «стола переговоров», вполне осязаем и реален.