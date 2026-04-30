Неожиданный удар Ирана ужаснул США

Конфликт с Ираном показал, что США не готовы к крупномасштабному военному столкновению — такое мнение выразили в Институте ответственного государственного управления Куинси (Responsible Statecraft).

Как считают авторы статьи, хотя США добились успехов в Иране, этот конфликт подорвал ключевые принципы военной стратегии Белого дома. К примеру, американские военные базы на Ближнем Востоке получили колоссальный ущерб. Кроме того, в ходе конфликта стала очевидна способность Ирана повреждать и выводить из строя датчики и радары , поддерживающие сеть противовоздушной обороны США.

«Соединенные Штаты долгое время полагались на наземные системы ПВО для защиты американского персонала, инфраструктуры и активов от ракет противника. Однако Ирану удалось эффективно вывести эти системы из строя, что свидетельствует о полной несостоятельности такого подхода к защите в мире “точной массированной атаки”, где даже слабые противники обладают развитыми возможностями наведения. Если наземная сеть ПВО США не смогла выдержать натиск Ирана, она, безусловно, не подходит для войны с Китаем», — считают авторы статьи.

Помимо этого в материале говорится, что Иран продемонстрировал превосходство в области беспилотников, при этом как в воздухе, так и под водой.

«Соединенные Штаты на протяжении десятилетий исходили из предположения, что их передовые базы будут защищены и что средства проецирования силы, такие как бомбардировщики, авианосцы и истребители, позволят США одержать победу в военных конфликтах даже вдали от дома. <...> Если эти утверждения когда-либо и были верны, то сейчас это уже не так. Деньги и время могут решить проблему нехватки боеприпасов в среднесрочной перспективе, но они не могут устранить более серьезные и во многом неразрешимые стратегические недостатки», — считают сотрудники института.

