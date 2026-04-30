США могут применить гиперзвуковое оружие против Ирана

Соединённые Штаты могут впервые применить гиперзвуковые ракеты Dark Eagle против Ирана.

Как утверждает Bloomberg со ссылкой на источники, отправку гиперзвуковой ракеты на Ближний Восток запросило Центральное командование ВС США. Оно обосновало свою просьбу тем, что Иран переместил пусковые установки за пределы досягаемости баллистической ракеты Precision Strike Missile.

«В случае одобрения это станет первым случаем развёртывания США своей гиперзвуковой ракеты, разработка которой значительно отстает от графика и которая до сих пор не объявлена ​​полностью боеготовой...», — говорится в статье.

Уточняется, что данное решение окончательно ещё не принято.

Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что США ждут от Ирана публичного признания поражения.

И. о. главы финансового отдела Пентагона Джулс Хёрст между тем рассказал, что расходы США на операцию против Ирана составили $25 млрд.