Писториус оценил использование базы Рамштайн для ударов по Ирану

Министр обороны Германии Борис Писториус оценил инициативу по использованию немецкой военной базы Рамштайн для ударов по Ирану. Об этом сообщает РИА Новости.

Во время пресс-конференции по итогам встречи с главой минобороны Латвии Андрисом Спрудсом немецкий министр заявил, что считает использование этой базы военными из США полностью обоснованным. По словам Писториуса, никаких правовых препятствий для ее использования таким образом нет.

«У меня в настоящее время нет оснований сомневаться в законности использования Рамштайн», — заявил он.

При этом Писториус добавил, что все вопросы ее использования уже были урегулированы ранее заключенными договорами.

Ранее Писториус заявил, что Германия не будет отправлять военные корабли в Ормузский пролив.