Писториус: Германия не будет отправлять военные корабли в Ормузский пролив

Министр обороны Германии Борис Писториус отверг требование президента США Дональда Трампа о направлении военных кораблей для обеспечения безопасности Ормузского пролива. Об этом сообщает dpa.

Писториус заявил, что это не война Германии, ведь не она ее начинала. Берлин хочет дипломатических решений и скорейшего завершения, однако увеличение количества военных кораблей в регионе «вряд ли этому поспособствует».

«Американцы наряду с израильтянами выбрали этот путь. Мы высказали лишь весьма умеренную критику. Но следующий шаг грозит втянуть нас в этот конфликт», — предупредил Писториус.

Ранее министр иностранных дел ФРГ Йоханн Вадефуль заявлял, что Германия не будет принимать участие в международной военной операции по защите судов в Ормузском проливе. Он подчеркивал, что Берлин не планирует становиться активным участником конфликта на Ближнем Востоке.