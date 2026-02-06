Главком ВСУ раскрыл причины потери Северска

Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли Северск из-за работы командиров, которые предоставляли Генеральному штабу недостоверную информацию.

Такое заявление сделал главком ВСУ Александр Сырский, передает «Страна.ua» в Telegram.

«Приняты меры к тем командирам, которые длительное время подавали ложные данные по ситуации в районе Северска и, как следствие, допустили потерю этого населенного пункта», — раскрыл он причины.

Telegram-канал «Иди и смотри» сообщает, что Вооруженные силы (ВС) России добились успехов на славянском направлении. На данном участке фронта армия РФ наступает широким фронтом.

Названа цель ВС России

В конце декабря 2025 года начальник Генерального штаба ВС России Валерий Герасимов заявил, что российские войска после взятия города Северск в Донецкой Народной Республике (ДНР) ускоренными темпами продвигаются к Славянску.